Door Arnoud Wokke, donderdag 13 april 2017 07:48, 40 reacties • Feedback

Submitter: player-x

Google heeft op zijn servers een opdracht uitgezet, waardoor gebruikers niet meer aan de Home-speaker kunnen vragen wat een 'Whopper burger' is. Fastfoodketen Burger King gebruikte de tekst 'Ok Google, what is a Whopper burger?' in een Amerikaanse reclame en speakers reageerden daarop.

De speaker reageert niet langer op de gesproken zin in de Amerikaanse reclame van Burger King, maar als iemand zelf vraagt wat een 'Whopper burger' is, krijgt hij of zij wel antwoord, schrijft Ars Technica. Het blokkeren van de reclame toont aan dat Google aan de kant van de server zaken kan uitschakelen op basis van de stem. Het is wellicht de eerste toepassing van de stemherkenning die ook onderscheid moet gaan maken tussen verschillende gebruikers.

De reclame van Burger King op Amerikaanse tv werkte, omdat de Home-speaker reageert op 'Ok Google'. De speaker luistert de hele tijd of iemand in de nabijheid die woorden uitspreekt, om vervolgens wakker te worden en verbinding te maken met internet.

Voordat Google de opdracht aan de kant van de server had geblokkeerd, begon Home een lijst van ingrediënten op te lezen. Volgens The Verge had de marketingmanager van de fastfoodketen vorige week eigenhandig de Wikipedia-entry van de burger aangepast om die zin naar voren te laten komen. Tot aan vorige week was er tien jaar lang een andere beginzin zichtbaar. Google Home baseert zich op informatie uit Googles Knowledge Graph, die de informatie leent van de Wikipedia-entry. Het is voor het eerst dat een groot bedrijf gebruik maakt van de 'hotwords' van een slimme speaker in een reclame op tv.

De Burger King-reclame in kwestie