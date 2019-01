Apparaat Amsterdamse designer maakt wijzigen roepnaam slimme speaker mogelijk

Een in Amsterdam woonachtige designer heeft een apparaatje gemaakt, waarmee het mogelijk is het hotword waarmee je een slimme speaker wekt te wijzigen in wat je maar wil. Er is wel wat knutselwerk voor nodig om het in elkaar te zetten.

Slimme speaker zijn handig, maar dat je de hele tijd 'Hey Google' of 'Alexa' moet zeggen vindt niet iedereen een goed idee, zeker niet als Alexa de naam is van een familielid of een ex. En dat terwijl er zoveel leuke namen zouden zijn voor digitale assistenten. Wat dacht je van Computer, Janet of heb je liever je eigen Clippy in huis? Dat is standaard niet mogelijk, want Google laat je het hotword niet veranderen en Amazon geeft beperkte mogelijkheden voor het 'wake word' van een Echo.

Dat vond de van oorsprong Deense ontwerper Björn Kalmann ook, en dus bedacht hij Project Alias. Wie het zelf na wil maken kan de instructies vinden op Instructables. Het apparaat gaat over een Home of Echo heen en maakt hem 'doof' door een onhoorbare ruis. Die ruis gaat weg als gebruikers het zelfgekozen woord gebruiken en zegt stilletjes 'Hey Google' of 'Alexa' tegen de speaker, waarna de speaker functioneert als normaal.

In de 3d-geprinte behuizing zit een Raspberry Pi met microsd-kaart, een microfoonset, speakertje en wat bekabeling. De software werkt via een lokale pagina voor setup die gebruikers via de browser kunnen benaderen en die draait op de Pi. De code daarvoor staat op GitHub.

De eerste keer is een telefoon nodig om de setup te doorlopen, daarna functioneert de Alias zelfstandig. De nu beschikbare 3d-printmodellen ondersteunen alleen de originele Home en Echo. Ondersteuning voor andere modellen als de Echo Dot, Home Mini en andere modellen uit de speakerseries is er nog niet.