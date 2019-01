Multiplayer-mod voor Skyrim krijgt bètatest

De bètatestfase van Skyrim Together, een multiplayer-mod voor The Elder Scrolls V: Skyrim, gaat binnenkort van start. Het begint als een besloten bèta en wordt niet lang daarna opengesteld voor iedereen. Wanneer de test van start gaat is nog niet bekend.

De bètatest is via de subreddit van Skyrim Together aangekondigd. Gebruiker Ijustwantsteamdosh, een van de ontwikkelaars van The Together Team, meldt dat de bèta maar voor een korte tijd besloten zal blijven. Hij meldt dat de periode bedoeld is voor het inschatten van het serververkeer, de stabiliteit van de server en het uitvoeren van noodzakelijke verbeteringen. Hoe lang deze fase van de bèta precies gaat duren, is nog niet duidelijk. De servers opereren vanuit Europa, maar het team belooft om extra servers toe te voegen voor spelers die elders gesitueerd zijn.

Skyrim Together ondersteunt multiplayer tot maximaal acht spelers. Spelers kunnen met elkaar optrekken en queesten met elkaar doen, maar kunnen ook individueel op onderzoek uit. Daarnaast ondersteunt de mod player-versus-player. Alle stats, zoals experience en vaardigheden, blijven gekoppeld aan de individuele speler. Items kan men ruilen via kisten, maar spelers hebben ook de optie om hun vrienden te zakkenrollen, mits de ai hen niet betrapt.