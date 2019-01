Fotograaf klaagt dat lidar op CES-beurs zijn systeemcamera heeft verwoest

'Fotografen, betreed de CES-vloer op eigen risico' is wellicht een tekst die op een bordje bij sommige stands had moeten staan. Een CES-bezoeker klaagt dat een lidar-sensor van AEye, die op de CES-beurs was te vinden, zijn Sony A7R II-systeemcamera heeft kapotgemaakt.

De robotontwikkelaar en ondernemer Jit Ray Chowdhury maakte op de CES-beurs foto's van een auto die aan de bovenkant was voorzien van een lidar van de startup AEye. Hij ontdekt dat elke foto die hij maakte voorzien was van twee heldere paarse vlekken, waar horizontale en verticale lijnen uit komen die door de foto's lopen. Hij stelt tegenover Ars Technica dat het gaat om brandplekken in de camerasensor.

In een reactie zegt de ceo van AEye tegen de website dat zijn lidars inderdaad schade kunnen aanrichten aan camerasensoren, al stelt hij dat er geen gevaar is voor menselijke ogen. De directeur stelt dat camera's tot duizend keer gevoeliger zijn voor lasers dan het menselijk oog. Volgens hem kunnen de pulsen van een lidar soms bij camera's schade veroorzaken op het filmvlak. De directeur zegt bereid te zijn te werken aan technologieën om dit te beperken en zegt dat dit een probleem is waar de gehele lidar- en lasergemeenschap aan moet werken.

Een andere lidar-startup, Ouster, zegt dat hun lidars geen camera's kunnen beschadigen. Hun lasers hebben een golflengte van 850nm, al kunnen pulsen met deze relatief kortere golflengten wel schadelijk zijn voor het menselijk netvlies. Lidars die laserpulsen met golflengten van 850 of 905nm uitstralen hebben het voordeel dat ze goedkoop zijn te maken, op basis van silicium.

Het bedrijf AEye maakt echter gebruik van lasers met een golflengte van 1550nm. Dit is duurder om te maken, omdat er geen silicium, maar duurdere materialen zoals indium gallium arsenide voor nodig zijn. Het voordeel is echter dat het vocht in het menselijk oog ondoorzichtig is voor licht met deze golflengte, waardoor de pulsen het netvlies niet kunnen bereiken. Camera's missen deze beschermende capaciteit. Dat betekent dat de lasers op een veel hoger vermogen kunnen opereren, zonder dat mensen gevaar lopen. AEye stelt dat hun lidar een bereik van wel 1000 meter heeft, terwijl de meeste lidar-makers een maximaal bereik van 200 tot 300 meter noemen.

De lidar van AEye staat te boek als een systeem dat de afstand tot een object meet door een korte puls uit te sturen en te meten hoe lang het duurt voordat de straal terugkomt. Er zijn echter ook cwfm -lidars die een andere methode toepassen, waarbij voortdurend een laserstraal wordt uitgezonden met een steeds ietwat wisselende frequentie. De afstand wordt hierbij gemeten door in kaart te brengen hoeveel de frequentie van de laserstraal is veranderd tussen het moment van uitzenden en na de terugkaatsing. Een directeur van Blackmore, een concurrent van AEye die cwfm-lidars gebruikt, stelt dat de methode van AEye een grotere kans heeft om camera's te beschadigen.

Lidar-sensoren vormen een technologie die de afstand tot objecten of oppervlakken bepalen door middel van de inzet van veel snelle laserpulsen. In feite werkt het als een radar, waarbij het gereflecteerde wordt opgevangen. Lidars zijn belangrijk voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto's.