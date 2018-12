Audi werkt samen met lidarmaker Luminar aan autonoom rijden

Audi-dochter AID, of Autonomous Intelligent Driving, gaat samenwerken met de Amerikaanse lidarmaker Luminar. Met die samenwerking wil Audi tegen 2021 level 4-automatisering van zijn auto's bereiken, oftewel volledig autonoom rijden in de meeste omstandigheden.

AID-cto Alexandre Haag vertelt in de bekendmaking dat perceptie door de auto 'de grootste horde is voor autonoom rijden. Daarom nemen we Luminar in de arm, dat de krachtigste lidar sensors maakt als het gaat om bereik en dichtheid'. Lidar werkt met talloze laserpulsen, die door de wagen worden uitgezonden en teruggevangen. De gegevens daarvan worden, op een soortgelijke manier als bij radar, gebruikt om afstand en beweging te schatten.

Tegenover The Verge stelt Haag dat de allereerste toepassing van deze auto's een autonome taxi zal zijn, zoals we nu ook op kleine zien schaal bij Waymo bijvoorbeeld. Vervolgens moet dat worden uitgebreid naar vrachtwagens, bussen, wagens voor bezorging enzovoort.

Level 4-autonomie houdt in dat de auto stuurt, versnelt, afremt en de omgeving monitort zonder dat de bestuurder op enig moment moet bijspringen; er hoeft niet eens een bestuurder te zijn. Dit moet in de meeste gangbare situaties mogelijk zijn, zoals in de stad en op de snelweg. Level 5-autonomie houdt in dat de auto deze verrichtingen in principe altijd kan doen.

AID is een Audi-dochter en Audi is weer een dochter van de Volkswagen-groep, bestaande uit onder meer Volkswagen zelf, Seat, ¶koda, Porsche en meer. In 2017 maakte Volkswagen bekend dat het tegen het einde van 2022 meer dan 34 miljard euro in onder meer elektrisch en autonoom rijden zal hebben geÔnvesteerd.

Ook Ford wil in 2021 de eerste bijna volledig zelfrijdende auto op de markt brengen. General Motors mikt zelfs op 2019 met zijn level 4-autonome Cruise-auto. Toyota slaat de handen ineen met Uber en wil in 2021 een pilotprogramma beginnen voor zelfrijdende voertuigen. Ook met Volvo, Daimler en Ford werkt Uber samen. De combinatie van Volkswagen en MobilEye start in 2019 een zelfrijdende taxidienst in IsraŽl.