Speedlink brengt Competition Pro Extra-joystick voor Android en Windows uit

Speedlink gaat in januari 2019 een nieuwe versie van de Competition Pro-joystick voor 29,99 euro uitbrengen. De fabrikant levert bij de joystick een downloadcode voor twintig spellen, waaronder Summer Games, Aquanoid 2 en Bomber Warrior. De code werkt alleen voor Windows.

Speedlink meldt dat de Competition Pro Extra een usb-a-stekker heeft die usb 1.1 ondersteunt en een pollingrate van 125Hz heeft. De controller kan zonder installatiesoftware voor pc's en Android-toestellen gebruikt worden en is geschikt voor andere retrospellen dan de inbegrepen spellen. Om de Competition Pro Extra te laten werken op apparaten met Android 5 en latere iteraties, hebben gebruikers wel een otg-kabel nodig. Deze wordt niet meegeleverd met de joystick.

De originele Competition Pro is onder andere gebruikt voor de Commodore 64, Amiga, Atari XL en ST. De bijgeleverde spellen van de nieuwe joystick zijn voor het eerst verschenen op de genoemde platforms. Het is niet de eerste keer dat Speedlink de Competition Pro-joystick opnieuw uitbrengt. Het bedrijf bracht in 2004 een versie van de joystick uit met een negenpins-d-sub-stekkeraansluiting. Zes jaar later kwam er een versie met usb-aansluiting op de markt. Daarbij wordt een cd-rom met 99 C64-spellen geleverd. In september 2017 bracht Retro Games Ltd. een C64-miniconsole met een Competition Pro-joystick uit.