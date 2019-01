Audi gaat dit jaar compacte elektrische suv voorstellen

Audi heeft een kleinere e-tron-suv gemaakt, die het in maart aan het grote publiek gaat tonen. De compacte elektrische suv zou gebaseerd kunnen worden op het modulaire MEB-platform van de Volkswagen Group.

Andreas Mindt, Head Exterior Design van Audi maakte de komst van de compacte suv-versie van de e-tron woensdag tijdens het Mission Zero-evenement in Amsterdam, schrijft Autoweek. De fabrikant toont het model als concept-auto tijdens de Autosalon van GenŔve maar de auto moet ergens in de toekomst uitkomen en volgens de fabrikant voor 'grote verkoopaantallen' zorgen. Autoweek schrijft dat de auto op Volkswagens MEB-platform gebaseerd kan zijn, net als de I.D. Neo. MEB, wat staat voor Modularer Elektro baukasten, is een modulaire basis waarop verschillende elektrische auto's gemaakt kunnen worden.

Audi bevestigde verder dat er dit jaar een E-tron met wat sportiever ontwerp maar vergelijkbare specificaties als het origineel uitkomt. Daarnaast onthulde de ceo van Audi, Bram Schot, volgens Autoblog dat de PB18 die het bedrijf eerder als concept toonde, in productie genomen wordt in oplage van vijftig stuks. Deze R8-achtige elektrische bolide heeft drie elektromotoren voor ongeveer 680pk, of 775pk bij boost. Er is een accupakket van 95kWh voor een actieradius van vijfhonderd kilometer op basis van de wltp. Het koppel is 830Nm en de PB18 zou in 1,9 seconde van nul tot honderd gaan.