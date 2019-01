Volkswagen wil platform voor elektrische auto's openstellen voor concurrenten

Volkswagen is in gesprek met andere autofabrikanten over het openstellen van zijn platform voor elektrische auto's. Naar verluid zou Ford interesse hebben. Ook bevestigt Volkswagen dat het een elektrische auto voor minder dan twintigduizend euro wil uitbrengen.

Michael Jost, hoofdstrateeg bij Volkswagen, zegt in een interview met Der Tagesspiegel dat de gesprekken over het openstellen van het MEB-platform vergevorderd zijn. Er zouden meerdere concurrenten interesse hebben in het platform voor elektrische auto's, met name in het 'volumesegment'.

Volgens geruchten is Ford geïnteresseerd. Met die Amerikaanse fabrikant beklonk Volkswagen eerder deze maand al een samenwerking, aanvankelijk voor de ontwikkeling van pick-ups en busjes, maar later ook voor de ontwikkeling van zelfrijdende en elektrische auto's.

In het interview zegt Jost ook dat Volkswagen een goedkope elektrische auto zal uitbrengen nadat in 2020 het eerste ID-model uitkomt. In 2023 of uiterlijk in 2024 moet er een elektrische variant uitkomen met de afmetingen van de Volkswagen T-Roc, voor minder dan twintigduizend euro.

Volkswagen wil in de komende jaren groots inzetten op elektrische auto's. In november vorig jaar stelde de topman van het concern dat het bedrijf de meest winstgevende fabrikant van elektrische auto's zal worden. Die uitspraak viel samen met een investeringsplan van 44 miljard euro tot 2023.