Volkswagen gaat zelfrijdende e-Golf-auto's laten rijden op testtrack in Hamburg

Autofabrikant Volkswagen gaat elf zelfrijdende exemplaren van zijn elektrische e-Golf-auto testen op een door de gemeente aangelegd circuit in Hamburg. De testweg is open voor elke fabrikant en de Duitse fabrikant is de eerste die er gebruik van gaat maken.

Het gaat om auto's die op 'level 4' autonoom kunnen rijden, maar er zal wel een chauffeur in zitten. De test is in eerste instantie op een stuk weg van drie kilometer, maar de hele track zal negen kilometer worden, met daarin 37 verkeerslichten en een brug die via 802.11p, de wifi-variant voor communicatie tussen auto's en infrastructuur op 5,9GHz, kunnen communiceren. Die communicatie werkt vanaf volgend jaar, zegt Hamburg.

De e-Golf-exemplaren hebben veertien camera's, zeven radars en elf laserscanners aan boord om de omgeving in kaart te brengen. Volkswagen claimt dat het equivalent van de rekenkracht van vijftien laptops in de achterbak aanwezig is om de 5GB aan data per minuut te verwerken. Bovendien benadrukt de fabrikant dat het alle privacywetten in acht neemt bij de test.

Volkswagen wil met de test uiteindelijk over een paar jaar 'producten voor de geautomatiseerde transport van goederen en personen' op de markt gaan brengen.