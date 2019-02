Volkswagen: een derde van investeringen gaat naar elektrische en autonome auto's

Philipp von Hagen, een topman van Porsche SE, heeft tijdens een conferentie in San Francisco laten weten dat er tot 2024 50 miljard dollar wordt geïnvesteerd in elektrische auto's, technologie voor autonoom rijden en mobiliteitsdiensten. Dat is volgens hem een derde van de investeringen.

Philipp von Hagen werd tijdens de conferentie gevraagd of zijn bedrijf vol inzet op elektrificatie. Zijn antwoord daarop was 'niet echt', schrijft InsideEVs. Dat lichtte hij verder toe door uiteen te zetten hoeveel de autofabrikant investeert in nieuwe aandrijftechnologie. Er gaat tot 2024 50 miljard naar de ontwikkeling van onder meer elektrische auto's en autonome technologie; Von Hagen noemt dat een 'grote investering', maar voegt eraan toe dat nog steeds twee derde van de investeringen naar bestaande aandrijftechnologie gaat.

De topman van de automaker liet ook weten dat er tegen eind 2030 zo'n vijftig verschillende elektrische automodellen beschikbaar zullen zijn. Dat is op een totaal van ongeveer driehonderd modellen die het bedrijf produceert. Porsche SE is de financiële holdingmaatschappij die naast de Volkswagen Group ook overige merken als Porsche en Audi onder zich heeft.

Von Hagen ging ook kort in op wat hij ziet als een belangrijk risico bij het investeren in elektrische auto's: de consument. "Ik geloof erg in hoe elektrificatie consumentenvoertuigen verbetert, maar zullen mensen elektrische voertuigen wel kopen?" Het is niet de eerste keer dat Volkswagen op dit punt enige scepsis tentoonspreidt. Twee weken geleden liet Hans Dieter Pötsch, de bestuursvoorzitter van Volkswagen, in een interview weten dat nog de nodige nadelen kleven aan elektrische auto's en dat compacte modellen wel eens veel duurder kunnen gaan worden.