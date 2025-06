Volkswagen onthult zelfrijdende ID. Buzz voor mobiliteitsdiensten zoals Uber

Volkswagen-dochterbedrijf MOIA onthult de ID. Buzz AD: het eerste volledig zelfrijdende productiemodel van Volkswagen. De autonome personenbus is niet bedoeld voor particulieren maar voor mobiliteitsdiensten, zoals Uber.

De ID. Buzz AD maakt gebruik van software en hardware van Mobileye om het elektrische personenbusje autonoom te laten rijden. Daarnaast biedt Volkswagen een zelfontwikkeld softwareplatform aan, waarbij AI wordt gebruikt om onder meer wagenparken te beheren, passagiers te assisteren en integraties met bestaande boekingsapps mogelijk te maken.

Volgens Volkswagen voldoet het technologiepakket van de ID. Buzz AD aan de belangrijkste wettelijke vereisten voor geautomatiseerde voertuigen, zoals toezicht op afstand en een 'veilige afhandeling van bijvoorbeeld noodinterventies'. Het busje is onder meer voorzien van knoppen voor een noodstop en voor contact met ondersteuningsdiensten.

Vanaf 2026 wil Volkswagen autonoom rijden 'op grote schaal' naar Europa en de Verenigde Staten brengen. Eerder dit jaar kondigde de autofabrikant al een samenwerking met Uber aan om ritten met de ID. Buzz AD in de Verenigde Staten beschikbaar te maken via de Uber-app. Het is niet duidelijk wanneer de ID. Buzz AD in Europa zal rondrijden. De originele, niet-autonome, ID. Buzz werd in 2022 op de markt gebracht als 'moderne interpretatie van de klassieke Volkswagen T1'.