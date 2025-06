Voicemod brengt stemvervormer voor consoles in Europa uit voor 60 euro

Voicemod maakt de Key-stemvervormer nu ook beschikbaar in Europa. De dongel is onder meer compatibel met de Xbox Series X en S, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2. Het apparaatje heeft een adviesprijs van 60 euro.

Om de Voicemod Key te gebruiken moet de gebruiker de dongel via USB-C aansluiten op een Android- of iOS-smartphone. Daarnaast moet het apparaatje via een 3,5mm-aansluiting aangesloten worden op een koptelefoon en de console of controller. De stemvervorming vindt in real time plaats. Samples en stemmen zijn beschikbaar via de smartphoneapp. Er is een gratis en een betaalde versie van de software beschikbaar. De Voicemod Key kwam in 2024 eerst in de Verenigde Staten uit.