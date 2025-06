Voicemod brengt Key-dongel voor stemvervorming op consoles uit in VS

Voicemod brengt de Key-dongel voor stemvervorming op consoles uit in de Verenigde Staten. Later wil het bedrijf het apparaatje ook in andere landen uitbrengen. Eerder werd de Key-dongel getest in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Europa.

Gebruikers kunnen de Key op een Android- of iOS-apparaat aansluiten. Vervolgens moet de dongel via een 3,5mm-aansluiting op zowel een koptelefoon als de console of controller aangesloten worden. De stemvervorming gebeurt in de Voicemod-smartphoneapp, die het vervormde geluid naar de console of controller doorstuurt. De dongel werkt via de 3,5mm-aansluiting op de PlayStation 5, Nintendo Switch en Xbox Series X en S.

Het apparaatje kost in combinatie met een Pro-jaarabonnement op Voicemod 60 dollar, terwijl bestaande Pro-klanten bij de aanschaf van de Digital Console Soundboard 50 dollar betalen. In beide gevallen biedt het bedrijf een korting aan in combinatie met de Key-dongel. Het is niet duidelijk of en wanneer het apparaatje in Europa uitgebracht wordt en wat de prijs dan zou zijn.