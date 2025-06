Mod transformeert kapotte PSP in compacte PS2-console

Een hobbyist heeft een creatieve oplossing bedacht voor PSP-handhelds met defecte schermen. De zogenoemde 'PS Placeable'-modificatie blaast deze draagbare spelcomputers nieuw leven in door ze om te toveren tot compacte PlayStation 2-consoles.

Het project, dat in de schijnwerpers kwam via het YouTube-kanaal Macho Nacho Productions, is het geesteskind van Dan van Retro Mod Works. Zijn motivatie? Hij heeft een afkeer van digitale versies van games die hij al als fysieke exemplaren bezit en wil moderne draadloze controllers kunnen gebruiken.

Retro Mod Works biedt geïnteresseerden meerdere keuzes: een kant-en-klare PS Placeable voor 275 dollar, een ombouwservice voor je eigen PSP tegen een korting van 100 dollar, of een doe-het-zelfpakket voor de technisch onderlegde liefhebber. De modificatie biedt ondersteuning voor moderne bluetoothcontrollers. De modificatie is echter niet geschikt voor alle PSP-modellen. Alleen de PSP-2000 en PSP-3000 komen in aanmerking. De eerste generatie PSP's hebben namelijk geen video-uitgang.

Het project blijkt populairder dan verwacht, waardoor er inmiddels een wachtlijst is voor de voorgebouwde units. Heb je interesse vanuit Nederland? Dan moet je voorlopig geduld hebben: Dan verkoopt de units vooralsnog alleen in de Verenigde Staten en Canada.