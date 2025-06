FromSoftware brengt in 2025 co-opsurvivalgame Elden Ring Nightreign uit

FromSoftware brengt volgend jaar een spin-off van Elden Ring uit. Nightreign is een losstaande co-opgame waarin maximaal drie spelers samen nachten moeten overleven in een gebied dat lijkt op de Lands Between. Veel is er nog niet bekend over de game.

Uitgever Bandai Namco noemt Elden Ring Nightreign een 'standalone multiplayer co-op action survival'-game die plaatsvindt in dezelfde wereld als het origineel en de dlc Shadow of the Erdtree. FromSoftware toonde de gameplaytrailer tijdens de Game Awards.

Elden Ring Nightreign speelt zich af in een gebied dat veel overeenkomsten heeft met locaties uit het originele spel. Spelers beginnen in de Roundtable Hold, de centrale hub uit het origineel, maar worden dan in Limveld gedropt. De relatie tussen Limveld en de startwereld Limgrave is niet bekend, maar in een trailer zijn ook in Limveld veel kastelen en points of interest zoals Evergoals te zien.

Spelers, die in de game Nightfarers heten, kunnen spelen als acht personages met verschillende abilities. Het is de bedoeling dat spelers meerdere nachten overleven. Aan het eind van iedere nacht moeten ze een willekeurige baas verslaan en na drie nachten de mysterieuze Nightlord. Tijdens de drie nachten veranderen de werelden bij elke nieuwe sessie, zegt FromSoftware.

Elden Ring Nightreign lijkt daarmee in veel opzichten op Elden Ring en de Shadow of the Erdtree-dlc, met elementen zoals grace die terugkeren en omgevingen die erg op Limgrave lijken. Tegelijk lijkt de opbouw van het spel totaal niet op het origineel en lijken er allerlei nieuwe elementen te worden toegevoegd. Fans van Elden Ring vragen zich al langer af of er een vervolg komt. Eerder nog zei FromSoftware-baas Hidetake Miyazaki dat Shadow of the Erdtree de enige dlc voor Elden Ring zou worden, maar over een vervolg was de gamemaker stil. Nightreign lijkt daarmee een soort tussenoplossing te zijn, al is niet bekend hoe groot en uitgebreid de game uiteindelijk wordt. Shadow of the Erdtree was weliswaar dlc, maar bevatte meer content dan menige volwaardige game.

FromSoftware zegt dat Nightreign 'in 2025' uitkomt, maar niet precies wanneer. De game komt dan uit voor de PlayStation 5 en, opvallend, de PlayStation 4, net als voor de current-gen-Xbox en de Xbox One. Ook komt de game uit voor de pc. Dat gebeurt via Steam.