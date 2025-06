PlayStation-topman Mark Cerny: in de toekomst werken we nauwer samen met AMD

Mark Cerny, de lead architect van de PlayStation 5 en de Pro-variant, zegt dat Sony in de toekomst nauwer gaat samenwerken met AMD. Dat zegt hij tijdens een zogenaamde deep dive, waarin het bedrijf meer technische details geeft over de onlangs verschenen PS5 Pro.

Cerny deelt onder meer details over de gpu die in de PS5 Pro zit. De PS5 bevat een RDNA 2-gpu van AMD. De gpu in de PS5 Pro is wat Cerny een hybride processor noemt: "Het combineert meerdere generaties van RDNA-technologie." De basis wordt gevormd door wat Cerny RDNA 2.x noemt, wat een variant is die ergens tussen RDNA 2 en 3 in zit. Daar bovenop zit raytracingtechnologie die volgens Cerny van toekomstige RDNA-tech komt op de roadmap van AMD, net als eigen machinelearningfeatures die voor de PS5 Pro zijn gemaakt.

De PS5 Pro heeft verder verbeteringen aan het geheugen. Zo is de bandbreedte van het GDDR6-geheugen met 576 GB/s 28 procent sneller dan de PS5. Verder is er ruim 1GB meer geheugen toegevoegd, onder meer om PSSR te integreren en om raytracing toe te voegen.

Cerny kondigt in de video ook een nauwere samenwerking met AMD aan. De twee bedrijven werken samen aan een project met de codenaam Amethyst, waarmee de bedrijven twee doelen hopen te bereiken. Allereerst willen ze een betere architectuur maken voor machinelearning. Het andere doel is om zogenaamde 'convolutional neural networks', of cnn's, te maken, die veel gebruikt worden bij computer vision. "Deze componenten zijn de sleutel in het verrijken van graphics in games", aldus Cerny. Daarnaast moeten ze uitgebreider gebruik van raytracing en pathtracing mogelijk maken.

De PS5 Pro werd afgelopen november uitgebracht. Het apparaat kost in Nederland en België 799 euro. Het apparaat is iets kleiner dan de PS5 en bevat niet langer een disklade, al is die wel los bij te bestellen. Tweakers schreef eerder een review over de PS5 Pro.