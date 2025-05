Sony brengt PlayStation 5 Pro uit in Nederland en België

Sony heeft de PlayStation 5 Pro uitgebracht in Nederland en België. Sony kondigde de krachtigere versie van zijn in 2020 uitgebrachte gameconsole twee maanden geleden aan. Het apparaat kost 799 euro.

Sony PlayStation 5 Pro

De console is bij release meteen goed leverbaar bij diverse webwinkels, zo blijkt in de Pricewatch. Dat was bij de release van de PS5 wel anders: die console was tot begin 2023 slecht leverbaar. Desondanks leverde Sony er in die periode dertig miljoen en intussen staat de teller op meer dan zestig miljoen.

Sony kondigde de PS5 Pro in september aan. Op het gebied van uiterlijk is hij iets kleiner en heeft het middengedeelte ribbels gekregen. Daarnaast is hij grafisch krachtiger: hij heeft een gpu met meer compute-units, geavanceerdere raytracing en een eigen AI-upscalingtechniek. Met die wijzigingen moet de PlayStation 5 Pro hogere framerates en een betere beeldkwaliteit bieden dan de bestaande PS5-console. De PS5 Pro heeft een AMD Zen 2-cpu met acht kernen en zestien threads. De spelconsole beschikt ook over 16GB GDDR6-geheugen en een ingebouwde ssd van 2TB.

Daarnaast is de Pro niet langer voorzien van een disklade, al is die optioneel wel bij te bestellen. Daarnaast zit de standaard er ook niet bij: ook die is bij te kopen. Tweakers zal volgende week een review publiceren van de PS5 Pro; wel is de console al besproken in de Tweakers Podcast van deze week.