PS5-generatie draait meer winst dan alle voorgaande PlayStation-generaties samen

De PlayStation 5 is Sony's succesvolste consolegeneratie ooit. Dat bevestigt Sony tegenover aandeelhouders. De winst die het bedrijf tot nu toe draaide met de verkoop van PS5-hardware, -games en -diensten ligt hoger dan die van alle voorgaande PlayStation-generaties bij elkaar.

Sony heeft tot nu toe 13 miljard dollar winst gedraaid met de PlayStation 5-generatie, bevestigt het bedrijf in een presentatie. Die winst is dus niet alleen afkomstig uit de verkoop van consoles, maar ook uit games, randapparatuur en diensten als PlayStation Plus. Alle voorgaande PlayStation-generaties draaiden bij elkaar opgeteld 10 miljard dollar winst. De PlayStation 3 haalt dat bedrag wel omlaag; met die generatie draaide Sony namelijk 4 miljard dollar verlies.

Ook qua omzet is de PlayStation 5 de succesvolste console van Sony. Tot op heden draaide het bedrijf 136 miljard dollar aan totale omzet, wederom verdeeld over consoles, games, diensten en randapparatuur. Hiervoor was de PlayStation 4 de recordhouder binnen het bedrijf, met een omzet van 107 miljard dollar.

Sony bracht de PlayStation 5 in november 2020 op de markt. Sindsdien is de console bijna 78 miljoen keer geleverd, overigens inclusief de PlayStation 5 Pro die eind vorig jaar op de markt kwam. De voorgaande PS4 werd tijdens zijn levensduur 117 miljoen keer geleverd. De PlayStation 2 is de recordhouder met ruim 160 miljoen verkochte exemplaren.

Het bedrijf zegt overigens dat consoleverkopen een steeds kleinere rol spelen bij de gamingomzet van het bedrijf. Die PS5-omzet is volgens Sony vooral afkomstig uit de verkoop van content als games en dlc; vorig boekjaar was dat segment goed voor 54 procent van de PlayStation-omzet. Dat gaat om zowel digitale als fysieke verkopen van first- en thirdpartygames. Diensten als PlayStation Plus groeien ook steeds harder, met een omzetpercentage van 14 procent in het boekjaar 2024.