Sony heeft sinds release 46,6 miljoen PlayStation 5-consoles geleverd

Sony heeft vorig kwartaal 4,9 miljoen PlayStation 5-consoles geleverd. Daarmee heeft het bedrijf sinds de release in 2020 ongeveer 46,6 miljoen PS5's geleverd. Het bedrijf meldt verder dat Spider-Man 2 van Insomniac in de eerste elf dagen na release ruim 5 miljoen keer is verkocht.

Sony bevestigde de hoeveelheid geleverde PS5-consoles tijdens de bespreking van zijn kwartaalcijfers. Tot nu toe heeft Sony dit boekjaar 8,2 miljoen PlayStation 5's geleverd. In het eerste kwartaal van boekjaar 2023, dat begon in april, leverde het Japanse bedrijf 3,3 miljoen consoles. Vorig kwartaal waren dat er dus 4,9 miljoen, 23 procent meer dan in het tweede kwartaal van volgend jaar.

Het bedrijf verwacht in het hele boekjaar 25 miljoen PS5-consoles te leveren. Het bedrijf moet daarvoor de komende zes maanden dus nog 16,4 miljoen exemplaren leveren. Sony verwacht dat te behalen dankzij de release van zijn kleinere en dunnere PS5-variant, die deze maand uitkomt in de Verenigde Staten en in de komende maanden ook beschikbaar komt in andere werelddelen.

Sony zegt dat het PlayStation-platform in september 107 miljoen maandelijks actieve gebruikers had. Volgens de techgigant zijn dat er 5 miljoen meer dan in dezelfde maand in 2022. Veertig procent betreft PS5-gebruikers, zegt Sony. Verder bevestigt het bedrijf dat Spider-Man 2, de recentste exclusive die het bedrijf uitbracht via zijn PlayStation Studios-divisie, in de eerste elf dagen na release meer dan 5 miljoen keer is verkocht. De game verscheen op 20 oktober, exclusief voor de PlayStation 5.

De algemene winst van Sony daalde in het afgelopen kwartaal met 29 procent. Dat komt onder meer door lagere omzet uit zijn chipdivisie, die beeldsensors produceert, en zijn financiële bedrijfstak. Sony maakte vorig kwartaal omgerekend ongeveer 1,63 miljard euro winst.