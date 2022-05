Sony krijgt voldoende chips om tot april 2022 nog 12,5 miljoen PS5's te verkopen

Sony heeft bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers laten weten dat het genoeg chipsets heeft geregeld om in de rest van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar in totaal 12,5 miljoen PS5's te kunnen verkopen. Er zijn tot op heden 10,1 miljoen PS5's verkocht.

Tijdens een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers zei Sony's chief financial officer Hiroki Totoki dat het doelaantal verkochte PlayStation 5-consoles voor het huidige fiscale jaar boven de 14,8 miljoen zit. Het huidige fiscale jaar zoals Sony dat aanhoudt, loopt van 1 april 2021 tot 31 maart 2022. Conform dit fiscale jaar is eind juni het eerste kwartaal afgerond. Daarvan presenteert Sony nu de kwartaalcijfers.

In een nadere uiteenzetting meldt het bedrijf dat het in het afgelopen kwartaal 2,3 miljoen PS5's heeft verkocht. Daarmee komt het totale verkochte aantal PS5-consoles vanaf de release tot en met eind juni op 10,1 miljoen. Tokoki zegt dat zijn bedrijf het benodigde aantal chipsets heeft geregeld om het gestelde doel van 14,8 miljoen stuks te kunnen halen, schrijft onder meer Twinfinite op basis van een mondelinge toelichting. Omdat er al 2,3 miljoen zijn verkocht, zou Sony in het huidige, lopende tweede kwartaal en het daarop volgende halfjaar in totaal nog eens 12,5 miljoen PlayStation 5-consoles moeten verkopen.

In mei gaf Tokoki al aan dat het beoogde verkoopaantal van 14,8 miljoen exemplaren gehaald moet worden in het huidige fiscale jaar om de verkoopcijfers van de PlayStation 4 van destijds te kunnen bijbenen, schreef Bloomberg. De topman stipte toen ook aan dat het vrijwel onmogelijk is om te kunnen voldoen aan de vraag, zelfs als het bedrijf toch in staat zou zijn om meer chipsets te bemachtigen en daarmee meer PlayStation 5-exemplaren te kunnen leveren.

De PlayStation 5-verkopen vallen in het segment Game & Network Services. Dat segment haalde tijdens het afgelopen kwartaal een omzet van ongerekend 4,76 miljard euro. Dat is een stijging van twee procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Die lichte stijging komt vooral op het conto van de grote vraag naar PS5's; de omzet uit hardware steeg van omgerekend 429 miljoen euro naar bijna 933 miljoen euro.

Het gaat bij die hardware vooral om PS5-consoles; daarvan zijn er 2,3 miljoen verkocht in het afgelopen kwartaal, tegenover een half miljoen PS4's. Dit aantal van 2,3 miljoen is het laagste verkochte PS5-aantallen in een kwartaal sinds de release; in het vorige kwartaal werden er 3,3 miljoen stuks verkocht en in het kwartaal van de release 4,5 miljoen. Er zijn pas drie kwartalen geweest waarin de PS5 wordt verkocht.

Bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers van de eerste drie maanden van dit jaar liet Sony weten dat de PlayStation 5 nog altijd onder de kostprijs werd verkocht. Dat had een negatieve invloed op de toenmalige cijfers. Inmiddels is daar een kentering in gekomen. Tijdens de huidige mondelinge toelichting liet Totoki weten dat de 500 euro kostende PlayStation 5-versie met disclade niet langer met verlies wordt verkocht. Dat laatste is nog wel het geval bij de digitale, 400 euro kostende editie van de PS5.

De totale omzet in Sony's gamesegment is slechts met twee procent gestegen. Dat komt met name doordat er minder goede resultaten werden neergezet bij de verkoop van games. De omzet afkomstig uit de verkoop van gamesoftware daalde van omgerekend 3,34 miljard euro naar nu 2,67 miljard euro. Er is een daling te zien bij fysieke en digitale software en ook add-on content.

In het eerste kwartaal een jaar geleden werden er nog 91,4 miljoen games verkocht. Sony zelf leverde toen 18,7 miljoen first-party-games. Dit daalde in het afgelopen kwartaal naar 63,6 miljoen stuks en Sony leverde zelf 10,5 miljoen first-partygames. Dat zijn de games die door Sony's eigen PlayStation Studios worden uitgebracht. Waarschijnlijk is deze daling toe te schrijven aan het erg goede kwartaal van een jaar geleden. Toen zaten veel mensen thuis door de pandemie en stegen de verkopen. Een dergelijk effect is ook zichtbaar bij de Xbox-gameverkopen van Microsoft.

Op het vlak van televisies leverde Sony 2,2 miljoen exemplaren, een stijging ten opzichte van de 1,5 miljoen televisie die de fabrikant in hetzelfde kwartaal een jaar geleden leverde. Ook andere categorieën in het Electronics Products & Solutions-segment deden het goed en leverden een flink hogere omzet op, zoals digitale camera's en producten die vallen onder de Audio & Video-categorie. Daarvan geeft het bedrijf echter geen exacte aantallen.

In het afgelopen kwartaal kwamen de operationele inkomsten van Sony uit op omgerekend 2,17 miljard euro, een stijging van 26 procent. De totale omzet steeg met 15 procent naar 2256,8 miljard Japanse yen, omgerekend zo'n 17,5 miljard euro. De nettowinst steeg met 9 procent naar omgerekend 1,64 miljard euro.