Best Buy-klanten moeten serviceabonnement afsluiten om PS5 te kunnen kopen

De Amerikaanse elektronicagigant Best Buy heeft klanten gevraagd een 200 dollar kostend jaarlijks serviceabonnement af te sluiten voor exclusieve toegang tot de verkooppagina van de Playstation 5. De verkoop vond plaats achter een betaalmuur voor 500 dollar.

Het Totaltech-programma van Best Buy geeft klanten onder meer techsupport op elk moment van de dag, zeven dagen per week, gratis bezorging, korting op reparaties, 24 maanden AppleCare+. Daar is in aanloop naar kerst exclusieve toegang tot bepaalde producten die 'moeilijk te krijgen zijn' bijgekomen, zoals nu de PS5. Het abonnement kost 199,99 dollar per jaar, bovenop de 499,99 dollar die klanten van Best Buy betalen voor de Playstation 5.

Het Totaltech-abonnement geeft geen garantie op de koop van de console, maar de mogelijkheid deze te kopen, vergelijkbaar met wat Amazon doet met Prime, waarbij alleen Prime-klanten deel kunnen nemen aan PS5 drops. De dienst werd een week geleden aangekondigd door Best Buy, maar klanten merkten het deze week pas op bij de verkoop van de PS5, zoals deze Reddit-gebruiker en de website Videogame Chronicles. De exclusieve toegang tot de verkoop van producten staat niet omschreven in de FAQ van het Totaltech-programma en ook niet op de informatiepagina voor het programma.

Ars Technica schrijft dat de console maandagochtend online verscheen op de site van Best Buy achter de betaalmuur van het Totaltech-programma, maar dat deze alsnog binnen twee uur uitverkocht was. Dat is wel aanzienlijk langzamer dan gebruikelijk. Bij reguliere verkoop is de console soms in minuten weg. Sony liet in mei weten dat het bedrijf verwacht dat de PS5 nog tot zeker het nieuwe jaar moeilijk te krijgen zal zijn. Dat heeft deels te maken met de aanhoudende chiptekorten en de enorme vraag naar de console. Wel belooft Sony dat er nog voor april 2022 nog 12,5 miljoen exemplaren gemaakt zullen worden. Ook in Nederland is de console vrijwel niet te krijgen.

