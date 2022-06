'Gewijzigd model Sony PlayStation 5 met nieuwe schroef verschijnt in Australië'

Het lijkt erop dat een gewijzigd model van de Sony PlayStation 5 is verschenen in Australië. De console heeft een nieuw typenummer en een nieuwe schroef voor de behuizing die met de hand vast te maken is.

Eerder verscheen al een nieuwe, 300 gram lichtere versie van de variant zonder diskdrive, maar nu is er ook een nieuwe versie van de PS5 met diskdrive, meldt Press Start. Die heeft volgens de site in elk geval de nieuwe schroef in de behuizing zitten om het voetstuk vast te maken. Daarvoor is niet langer een schroevendraaier nodig. Of de console ook lichter is, is niet duidelijk.

De nieuwe console heeft als typenummer CFI-1102A, tegenover CFI-1000 van het origineel. Het is gebruikelijk dat bedrijven gewijzigde versies van hun consoles uitbrengen, ook zonder officiële aankondiging. Dat gebeurt onder meer als er kleine wijzigingen zijn aan de gebruikte materialen of componenten.

Sony heeft nog niets gezegd over de gewijzigde versie. Ook is onbekend of de CFI-1102A buiten Australië al in winkels is verschenen. De console kwam vorig jaar uit en is sindsdien al matig verkrijgbaar geweest door de aanhoudende wereldwijde chiptekorten.