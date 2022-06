Microsoft brengt Windows Server 2022 uit

Microsoft heeft Windows Server 2022 uitgebracht. De nieuwe versie heeft onder meer standaard https en TLS 1.3 aanstaan en vervangt het verouderde Internet Explorer in de software voor de nieuwe versie van Edge op basis van Chromium.

Microsoft heeft een uitgebreide changelog online gezet. De verbeteringen richten zich op drie gebieden, namelijk beveiliging, het applicatieplatform en beheer via en integratie met Azure. Op het gebied van beveiliging is onder meer TPM 2.0 standaard geworden ten opzichte van de vorige versie, naast TLS 1.3. In de Azure-versie van Server 2022 zit de functie Hotpatch om op VM's updates te pushen zonder dat een reboot nodig is daarna.

Op het gebied van applicatieplatform zijn containers veel kleiner geworden, tot ongeveer 40 procent. Daardoor moeten ze sneller starten en beter presteren. Ook is er ondersteuning voor SMB-compressie, waardoor gebruikers niet langer eerst bestanden hoeven te zippen om ze over netwerken met weinig bandbreedte te versturen.

Windows Server 2022 zal tien jaar lang ondersteuning krijgen, waaronder vijf jaar reguliere ondersteuning en vijf jaar verlengde ondersteuning. Er komen drie versies, namelijk Standard, Datacenter en Datacenter: Azure Edition.