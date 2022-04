Microsoft gaat SMBv1 uit Windows 11 verwijderen

Microsoft gaat het SMBv1-protocol standaard uitschakelen in Windows 11. Daarmee komt er een definitief einde aan het dertig jaar oude protocol, dat al sinds 2017 niet meer standaard in Windows 10 en Windows Server werd geleverd.

Microsoft schrijft dat het inmiddels is begonnen met het uitschakelen van bestaande SMBv1-instanties in Windows. Het gaat dan om de laatste plek waar het protocol nog actief was, in Windows 11. Daarin zat SMBv1 nog standaard geïnstalleerd, maar het protocol verdwijnt daarbij. Systeembeheerders die de tool nog wel willen of moeten blijven gebruiken, kunnen die nog steeds wel installeren. In de toekomst worden echter ook de binaries verwijderd. Gebruikers van Windows en Windows Server kunnen daarmee niet langer de drivers en DLL's van SMB1 terugvinden in hun systeems. Microsoft blijft die wel als losse download aanbieden voor organisaties die nog bepaalde oude apparatuur hebben gekoppeld aan pc's waarvoor SMBv1 toch nodig is. Het is niet bekend op welke termijn Microsoft dat wil doen.

SMBv1 is een protocol van bijna dertig jaar oud dat inmiddels steeds vaker veiligheidsproblemen oplevert. Microsoft is al langer bezig met de uitfasering. Het protocol werd al sinds 2017 niet meer geïnstalleerd op Windows 10 en Windows Server. Dat ging geleidelijk, maar inmiddels is de tool helemaal nergens in Windows 10 meer te gebruiken. Nu volgt ook Windows 11 Home. SMBv3 wordt dan de standaard.