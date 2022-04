Servers van iot-maker Insteon zijn zonder aankondiging offline gehaald

Smarthomeaanbieder Insteon heeft zijn servers offline gehaald. Het bedrijf heeft dat niet aan klanten laten weten en medewerkers van het bedrijf lijken al hun online aanwezigheid te hebben verwijderd. Daardoor zijn apparaten niet meer van een afstand te bedienen.

De hubs en verwante apparaten van Insteon werken sinds deze week niet meer, schrijven tientallen gebruikers aan iot-expert Stacey Higginbotham. De app en de daarop aangesloten lampen en andere apparaten lijken geen verbinding meer te kunnen maken met de servers van het bedrijf. Het is niet bekend wat er is gebeurd met het bedrijf erachter, SmartLabs, dat ook Nokia Smart Lighting in beheer heeft. Het bedrijf schrijft niets over de situatie bij Insteon. Gebruikers hebben ook geen bericht gekregen over het stoppen van hun service. De statuspagina van de dienst stelt dat het nog volledig online is.

Daar komt volgens Higginbotham bij dat de oprichters van het bedrijf van het internet lijken te zijn verdwenen. Verschillende hooggeplaatste werknemers zoals de cio en cro hebben Insteon uit hun LinkedIn-profielen gehaald en zeggen sinds deze maand niet meer bij het bedrijf te werken, maar reageren niet op berichten. Ook het pers- en het klantenservice-e-mailadres van Insteon zijn niet meer bereikbaar. Het gebruikersforum is bovendien offline gehaald.

De producten die Insteon aanbiedt zijn niet helemaal waardeloos geworden. Insteon-apparatuur maakt gebruik van een lokale hub waardoor devices op een lokaal netwerk nog wel kunnen worden bediend. Het zijn vooral de bediening op afstand en de automatiseringen die het niet meer doen. Ook werken koppelingen met assistenten zoals Alexa en Google Assistent niet meer. Insteon maakte naast iot-lampen en -schakelaars ook thermostaten en sensoren. Het bedrijf bestaat al sinds 2005 en was een van de eerste grote iot-bedrijven die een lokale dienst aanbood.