Microsoft voegt smarthome-optie toe aan Cortana

Microsoft heeft de optie Connected Home toegevoegd aan de Notebook van Cortana. Gebruikers kunnen onder andere hun account voor Philips Hue en Nest koppelen aan de persoonlijke assistent van Windows.

De toevoeging van Connected Home aan de Notebook van Cortana werd opgemerkt door Windows Central. Wie Connected Home inschakelt, kan Cortana koppelen aan voorlopig vijf diensten: Wink, Insteon, Google Nest, Samsung SmartThings en Philips Hue.

Na activatie kunnen gebruikers bijvoorbeeld met stemcommando's voor Cortana de verlichting van Philips Hue bedienen. De toevoeging van Connected Home valt samen met berichten van onder andere Engadget dat de Cortana-speaker met de naam Invoke van Harman Kardon kortstondig in de Microsoft Store stond voor een bedrag van 199 dollar. Die speaker zou 22 oktober verschijnen en de toevoeging van de Connected Home-functie houdt wellicht verband met de komst van die speaker.

Cortana is nog niet beschikbaar in het Nederlands en alleen gebruikers in een regio waar Microsoft de assistent ondersteunt, krijgen de nieuwe functie te zien. De Notebook waar Connected Home onderdeel van is, is het menu waar gebruikers kunnen bepalen met welke diensten Cortana moet integreren.