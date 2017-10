Ingenieur Google: Pixel 2 en Pixel 2 XL zijn compatibel met 27W-laders

De nieuwe Pixel 2-smartphones van Google ondersteunen laders met een maximaal vermogen van 27 Watt. Voorwaarde daarvoor is dat de laders USB Power Delivery-gecertificeerd zijn. Dergelijke laders lijken op dit moment nog niet in Nederland te koop te zijn.

Google-ingenieur Benson Leung doet de informatie uit de doeken in een post op Google+. Daarbij meldt hij ook dat de Pixel 2 en Pixel 2 XL geleverd worden met 18W-laders, net als de Pixels van vorig jaar. Een lader van 27W moet voldoen aan een pd -profiel van niveau 3 of hoger, net als de usb-c-kabel die de verbinding legt. Deze standaarden zijn bepaald door het USB Implementers Forum.

Wordt er niet voldaan aan het juiste pd-profiel, zij het door de kabel of door de adapter zelf, dan wordt teruggevallen op 5V en 1,5A om schade te voorkomen. Aan welk pd-profiel de meegeleverde Pixel 2-kabel voldoet, is niet bekend. Deze moet mogelijk dus ook vervangen worden om met de maximale snelheid te kunnen laden. De power delivery-standaarden voor usb-c zijn ook beschreven in een recent achtergrondverhaal van Tweakers.

Leung was ook de Google-ingenieur die in 2015 aan het licht bracht dat sommige goedkope usb-c-kabels gevaarlijk waren om laptopaccu's mee op te laden, omdat ze de usb-c-specificatie niet goed volgden. In reactie daarop zijn dergelijke kabels dan ook uit de handel gehaald.