18-Jarige bekent inbreken op computers voormalig directeuren CIA en NSA

Een 18-jarige Brit heeft schuld bekend aan het hacken van de computer van John Brennan, die tot voor kort aan het roer stond bij de CIA, en James Clapper, die hoofd was van de NSA. De tiener zegt schuldig te zijn aan alle aanklachten die hem ten laste zijn gelegd.

Het gaat om Kane Gamble, die terechtstaat voor de rechtbank in het Britse Leicester, zo meldt The Guardian na het inzien van de aanklacht. Gamble maakte onderdeel uit van de hackgroep 'Crackas With Attitude', en drong al ongeveer twee jaar geleden binnen op de computer van CIA-directeur John Brennan en NSA-directeur James Clapper.

Na zijn schuldverklaring zal de rechter zich buigen over de strafmaat. De uitspraak wordt verwacht op 15 december, maar onduidelijk is nog welke straf hem boven het hoofd hangt. Gamble was namelijk nog minderjarig toen hij zijn hackactiviteiten ondernam. Een ander lid van de hackgroep werd eerder dit jaar veroordeeld tot twee jaar cel in de Verenigde Staten.

De Britse tiener werd begin vorig jaar al gearresteerd, kort nadat de inbraakpoging bij CIA-directeur Brennan aan het licht kwam. Bij de arrestatie bleek dat Gamble gebruikmaakte van een 'plug-in'-besturingssysteem, waarmee sporen eenvoudig uit te wissen waren. Er waren toen geen verdere details, maar het is waarschijnlijk dat hiermee op een besturingssysteem als Tails wordt gedoeld, dat van een usb-stick draait.