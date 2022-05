Tails 5.0 op basis van Debian 11 met OpenPGP-vervanger Kleopatra is uit

Het Tails-project heeft Tails 5.0 uitgebracht. Het op privacy gerichte besturingssysteem is gebaseerd op Debian 11 bullseye en maakt onder andere gebruik van een nieuwe OpenPGP-tool, Kleopatra. Ook is veel software bijgewerkt naar een nieuwere versie.

Een van de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe besturingssysteem is dat zowel de OpenPGP-software als 'Passwords and keys' worden vervangen door één nieuwe tool. Dat is de bestaande software Kleopatra. Daarmee is het mogelijk om wachtwoorden en PGP-sleutels op te slaan. Verder is het nieuwe OS gebaseerd op Debian 11. Die versie, bullseye, is de meest recente versie van de distro. Het wordt in de nieuwe versie ook makkelijker om nieuwe software te installeren in het persistente gedeelte van het OS, zodat gebruikers bij het instellen van Tails al meteen software kunnen installeren en dat niet achteraf nog hoeven te doen.

De makers hebben ook veel software in het OS bijgewerkt naar de nieuwe versie. De Tor-browser, Gnome, metadataschoonmaker MAT en software zoals LibreOffice, GIMP en de Disk Utility zijn bijgewerkt. De makers waarschuwen dat gebruikers van versie 4.x niet automatisch kunnen upgraden. Ze moeten daarvoor een handmatige upgrade uitvoeren via hun USB-stick.