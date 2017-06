Door Arnoud Wokke, woensdag 14 juni 2017 18:05, 2 reacties • Feedback

Het Tails-project gaat komend weekend versie 3.0 van zijn besturingssysteem uitbrengen. De nieuwe versie heeft een andere interface voor opstarten en afsluiten en kent daarnaast veel wijzigingen in de desktop. Tails heeft geen support meer voor 32bit-computers.

Tails 3.0 komt als eerste versie tegelijk uit met de Debian-versie waarop het is gebaseerd, staat in de changelog. Tot nu toe kwamen Tails-versies altijd later. Het besturingssysteem hanteert vanaf nu het donkere thema van Gnome voor de desktop. Daardoor zien onder meer de Files-toepassing en de notificaties er anders uit dan voorheen.

Veel applicaties in Tails krijgen met de update van het besturingssysteem ook een nieuwe versie, waaronder KeepassX, LibreOffice en Audacity. De Tor Browser die in Tails zit is gebaseerd op Firefox 52. Met versie 3.0 vervalt de ondersteuning voor computers met 32bit-processors. Volgens de makers zijn er maar weinig gebruikers van de 32bit-versie en het maken van Tails voor alleen 64bit-computers brengt verbeteringen op het gebied van beveiliging met zich mee.

Tails is een Linux-distributie die de gebruiker vergaande mogelijkheden biedt om anoniem te blijven op internet en op een veilige manier te communiceren. Het systeem maakt daarvoor standaard gebruik van het Tor-netwerk. Tails wordt doorgaans geïnstalleerd op versleutelde usb-sticks of in virtual machines om de veiligheid te vergroten. Het besturingssysteem is door deze functies onder andere populair bij journalisten en burgers in landen die een streng beleid voeren tegenover dissidenten. Ook Edward Snowden maakte gebruik van Tails bij zijn onthullingen. Tails 3.0 volgt iets meer dan een jaar na de release van 2.0.