Tails 5.8 introduceert verbeterde blijvende opslag en Wayland-ondersteuning

Ontwikkelaars van The Amnesic Incognito Live System-project brengen Tails 5.8 uit, naar eigen zeggen de belangrijkste release van het op privacy gerichte besturingssysteem in jaren. Naast nieuwe functies zou de Linux-distributie ook van beveiligingsupdates zijn voorzien.

Zo heeft het Tails-project de functie Persistent Storage een redesign gegeven, een proces dat naar eigen zeggen twee jaar kostte. Gebruikers kunnen met Tails 5.8 weer blijvend informatie versleuteld opslaan op een Tails-USB-stick, maar hoeven het systeem niet telkens opnieuw meer op te starten bij het aanmaken van een Persistent Storage-map of het selecteren van nieuwe functies. Blijvende opslag is belangrijk voor Tails, omdat praktisch alle gegevens na het sluiten van het op Debian gebaseerde besturingssysteem verwijderd worden. De ontwikkelaars melden dat informatie als browserinstellingen en wifiwachtwoorden met het Persistent Storage-redesign gemakkelijker en gebruikersvriendelijker permanent opgeslagen kunnen worden.

Verder vervangen de ontwikkelaars het X.Org-displaysysteem door het Wayland-protocol. Hierdoor zouden bepaalde kwetsbaarheden verholpen zijn, onder meer bij gebruik van de Unsafe Browser. Ook ondersteunt deze browser voortaan geluid, up- en downloads en alternatieve inputmogelijkheden met niet-Latijnse letters. Ook ondersteunt deze 'onveilige' browser enkele toegankelijkheidsfuncties. Tot slot kunnen gebruikers vanaf Tails 5.8 relatief gemakkelijk Tor-bruggen toevoegen via op te vragen QR-codes.

Tails is een Linux-distributie die volledig ingericht is op beveiliging, anonimiteit en privacy. Het besturingssysteem wordt doorgaans op versleutelde USB-sticks of in virtual machines geïnstalleerd en maakt standaard gebruik van het Tor-netwerk. De ontwikkelaars werken dan ook samen met de groep achter The Onion Router.