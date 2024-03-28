SDL 3.0 behoudt voorkeur voor Wayland ondanks kritiek van Valve

Gamelibrary Simple DirectMedia Layer gaat in SDL 3.0 toch Wayland als displayserver gebruiken, ondanks veel discussie daarover. Joshua Ashton van het Linux graphics-team van Valve uitte eerder kritiek vanwege een aantal bekende problemen met Wayland die X11 niet heeft.

SDL, of Simple DirectMedia Layer, is een crossplatform library die veel gebruikt wordt voor videosoftware, emulators en games. De library gebruikt al enige tijd X11 als displayserver, maar besloot in versie 3 de voorkeur te geven aan Wayland. Dat leverde frustratie op bij onder andere Ashton van het Linux graphics-team van Valve, dat vaak LibSDL gebruikt. Hij opende op 24 maart een pullrequest in het project, waarin hij stelt dat Wayland nog diverse niet-opgeloste problemen heeft.

Ashton noemt onder meer een aantal bekende prestatieproblemen en problemen met enkele van de protocollen die belangrijk zijn voor gamers. "Er is geen enkel voordeel te behalen voor games en de gemiddelde applicatie door Wayland boven X11 te verkiezen", schrijft Ashton.

Ashtons zorgen leidden binnen het pullrequest tot een levendige discussie, waarin de voor- en nadelen van Wayland en X11 worden besproken. Na enkele dagen hakte Sam Lantinga, maintainer van SDL en ook werkzaam bij Valve, een knoop door. Ondanks de genoemde problemen blijft SDL 3.0 standaard de voorkeur geven aan Wayland.

Lantinga geeft aan dat de mensen achter Wayland op de hoogte lijken te zijn en werken aan oplossingen. "Terwijl zij daarmee bezig zijn, laat ik Wayland als standaard staan, zodat het voor anderen gemakkelijker is om te testen en [de mensen achter Wayland] van feedback te voorzien. Naarmate we dichter bij de release komen, zullen we de beslissing opnieuw bekijken", aldus Lantinga. Het pullrequest is inmiddels gesloten.

Wayland wint al jaren terrein. Zo wordt Linux Mint 21.3 geleverd met experimentele Wayland-ondersteuning en overwegen meer Linux-distro's, waaronder Fedora, om standaard Wayland-ondersteuning te bieden. Ook SDL overwoog eerder al om de voorkeur aan Wayland te geven, in plaats van X11. In januari 2022 werd Wayland de standaard gemaakt voor SDL2, maar dat werd in april dat jaar teruggedraaid vanwege diverse problemen.