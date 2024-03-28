It Takes Two is meer dan zestien miljoen keer verkocht

Co-opgame It Takes Two is meer dan zestien miljoen keer verkocht. Dat heeft ontwikkelaar Hazelight Studios bekendgemaakt op X. Het spel verscheen drie jaar geleden voor diverse gameplatformen.

Hazelight Studios deelt het nieuws op de derde verjaardag van It Takes Two. Daarbij meldt de ontwikkelaar ook dat het spel door ruim dertig miljoen mensen gespeeld is. De platformgame kan alleen met twee mensen gespeeld worden, maar slechts één speler hoeft de game te kopen. Samen spelen kan via de Friend's Pass of als lokale co-op. Vorig jaar maakte Hazelight Studios nog bekend dat er tien miljoen games waren verkocht.

It Takes Two is in 2021 verschenen voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X- en S-consoles en Windows. In 2022 werd aangekondigd dat er een film wordt gemaakt van het spel, in samenwerking met de filmstudio achter de Sonic the Hedgehog-films. Tweakers schreef eerder een review over de game.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 28-03-2024 10:55 65

28-03-2024 • 10:55

65

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It Takes Two

vanaf € 25,41

5 van 5 sterren

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Reacties (65)

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ricknr9 28 maart 2024 11:03
inderdaad een zeer leuke puzzel game om samen te spelen. zijn er mensen die nog aanbevelingen hebben van vergelijkbare games?
dragonhaertt @ricknr928 maart 2024 11:38
Er staan al een paar goede aanraders hier onder, maar ik mis nog:
Spiritfarer
Kingdom, two crowns
Overcooked / plate up
Divinity, original sin
Rayman (legends)
(bijna) Alle lego games
Magicka
Trine 2
Untitled goose game


Welke al genoemd waren en ik ook leuk vond:
Unravel two
A way out

[Reactie gewijzigd door dragonhaertt op 22 juli 2024 14:01]

geerttttt @dragonhaertt28 maart 2024 12:07
Rayman Legends was inderdaad ook echt super leuk. Sowieso is dat spel erg goed gemaakt en de interactie die erin zit met de muziek die er speelt qua timing is erg goed gedaan.

Enige hierbij is (als ik het me goed herriner) dat als 1 speler te snel doorloopt, dat de andere speler "dood" gaat en in een ballon komt om te respawnen. Dus je kunt wel een irritatiefactor krijgen dat eentje te snel gaat of de ander te traag.
dragonhaertt @geerttttt28 maart 2024 12:10
Klopt, bij de meeste levels niet echt een probleem maar bij sommige levels moet je wel snel zijn.
Rayman is wat minder vergevingsgezind, daarentegen is het dan natuurlijk wel extra leuk als het dan wél lukt!

Dit lijstje is sowieso een mix van heel casual tot best serieus. Divinity is ook niet voor iedereen weggelegd.
Untitled goose game is dan weer een hele leuke simpele, waarvan ik niet eens wist dat er coop in zat tot recentelijk.

Kingdom two crowns vond ik echt super en mijn vrouw vraagt nog regelmatig om die weer te spelen, terwijl we hem al een aantal keren hebben uitgespeeld op alle verschillende moeilijkheidsgraden.
Vergelijkbare games aan Kingdom two crowns heb ik nog niet echt gevonden.
Ridicuul @dragonhaertt28 maart 2024 13:07
Wat te denken van Sackboy: A Big Adventure?

Enorm veel plezier van gehad samen met mijn partner.
Shizukana08 @dragonhaertt28 maart 2024 16:59
Portal 2
Escape Simulator
We were here forever (together)
Deep rock galactic (alhoewel meer, dungeon looter met objectives)
Labyrinthine (warning horror)
Human fall flat
Keep talking nobody explodes
Wilglide @dragonhaertt29 maart 2024 09:50
MAGICKA voor de lolz en Magicka Wizard Wars voor de wizards:

https://www.reddit.com/r/MagickaWizardWarz/
Yuran @ricknr928 maart 2024 11:09
A way out is ook zeker een aanrader.

Andere storyline en dus aanpak van de speelstijl, maar je speelt dit ook met 2 personen co-op. Ik ga niks vertellen over het verhaal, want ik ben bang dat ik misschien dingen verraad.

Kijk maar de trailer op steam en eventueel reviews op steam!
sbmuc @Yuran28 maart 2024 11:29
Groot verschil is dus wel dat A way out totaaal niet geschikt is voor kinderen ;) .
Dan zou ik het eerder zoeken bij games zoals Overcooked, Brothers: A Tale of Two Sons, Unravel Two.
Jorissie87 @sbmuc28 maart 2024 12:05
Ik vond anders het laatste hoofdstuk met Cutie the Elephant nou ook niet bepaald geschikt voor kinderen. Man, wat voelde ik me vies na dat stuk gespeeld te (moeten) hebben :+
SjardWillems @Jorissie8728 maart 2024 12:37
Dit stuk moeten ze er echt uit halen..
dieguyvanit @SjardWillems28 maart 2024 13:42
Ze moeten niks....

Ben het ook nog eens niet met je eens.
Jorrie @SjardWillems31 maart 2024 00:37
Waarom? Past gewoon prima bij de game
die4ever @sbmuc28 maart 2024 11:53
Bread & Fred en BOKURA waren ook best leuk om met 2 te spelen.
SANDER_DeEchte @ricknr928 maart 2024 11:18
De We were here serie: we were here, we were here too, we were here together, we were here forever.
Hele toffe co-op games met ingewikkelde puzzels!
Gubbel @SANDER_DeEchte28 maart 2024 11:45
En van Nederlandse bodem! De laatste entry in de reeks (was een gratis teaser) belooft ook veel goeds voor de toekomst van de serie

[Reactie gewijzigd door Gubbel op 22 juli 2024 14:01]

michaelkamen @ricknr928 maart 2024 11:39
Mijn vrouw en ik spelen de LEGO games. Vooral die van de Marvel en D superhelden vonden we erg leuk. En Jurassic World.
geerttttt @michaelkamen28 maart 2024 12:05
Herkenbaar. Wij hebben ook It Takes Two gedaan, en ook A Way Out, en daarna zijn we ook over gegaan op LEGO games.

Erg leuk. Vooral de Harry potter games vielen bij ons in de smaak. Ik moet wel zeggen, daarna hebben we nog The Hobbit gedaan en Jurassic park/world, en toen begon het wel een beetje minder te worden. Jurassic world is regelmatig rondlopen op zoek naar wat je nou weer moet doen, en het wordt een beetje herhalend op een gegeven moment. Je kunt wel zien dat het bedrijf hierachter deels gewoon een bekend verhaal/film pakt, en dat ombouwt naar een lego spel.
Tweaker36 @ricknr928 maart 2024 11:12
Unravel Two
Nog in een mooie sale momenteel ook. :)
https://store.steampowered.com/app/1225570/Unravel_Two/
Hulleman @ricknr928 maart 2024 11:13
Brothers: A Tale of Two Sons. Onlangs net een remake van uitgebracht.
ricknr9 @Hulleman28 maart 2024 11:18
bedankt allemaal voor de ideeen ga vanavond eens kijken
Nimweger @ricknr928 maart 2024 11:28
We Were Here is ook een leuke! Zijn ook meerdere delen van!
Wouterkaas @ricknr928 maart 2024 11:30
Inderdaad Unravel 2 en ik heb ook Rayman Legends regelmatig samen met mijn vrouw gespeeld. Daar zit ook een soort voetbal mini-game (Kung Foot) in en dat is wel een goeie relatietest om die eens tegen elkaar te spelen. :+ Verder is Overcooked ook nog wel geinig, maar dat wordt mij al snel te stressvol eerlijk gezegd.
damianregtop @ricknr928 maart 2024 11:52
Persoonlijk vind ik Unrailed! ook wel een leuke game.

Doel is de rails aanleggen door verschillende obstakels terwijl de trein al aan het rijden is. Kan soms lichtelijk chaotisch worden.
jab76 @ricknr928 maart 2024 12:00
Ik vond het erg tof om It Takes Two met mijn kinderen te spelen. Andere spellen die ik samen speel zijn:
  • Pode
  • Key-We
  • TrackMania (samen in dezelfde auto)
FordDriver @ricknr928 maart 2024 13:50
Portal 2!
Hartman @ricknr928 maart 2024 15:32
A Hat in Time is erg vergelijkbaar met It Takes Two. Gespeeld met mn vriendin en zeer aan te raden!
sn0x0r 28 maart 2024 10:58
Heb de game samen met mijn vrouw (bijna uit)gespeeld. Erg leuk, vermakelijk en wat mij betreft echt een aanrader als coop game. Je komt er wel achter of je vrouw een beetje skills heeft... het heeft bij ons ook wel voor de nodige situaties gezorgd dat er bijna controllers door de lucht gingen of dat we na lang proberen maar even van controller wisselde. Alles bij elkaar echt een top game. :)
Lapras @sn0x0r28 maart 2024 11:16
Klopt. Uiteindelijk hebben wij hem drie keer uitgespeeld en mijn vrouw vraagt soms alsnog om opnieuw te beginnen.

Ik vind het briljant opgezet: geen timers, geen levens, geen upgrades. Enkel springen, rennen en soms een tijdelijke bonus in het thema van het level.

De podcast met de maker in de AIAS Game Maker's Notebook is ook erg de moeite waard.
okkies @sn0x0r28 maart 2024 11:00
Goede methode om te zien of je het huwelijk moet voortzetten inderdaad ! :P
Yuran @sn0x0r28 maart 2024 11:11
Oh dit is zeer herkenbaar, hahaha.

Kon het niet hebben hoe makkelijk sommige dingen voor mij waren, maar ik ben in sommige van die button mashers ook zeker ingemaakt ;)
Orgel @sn0x0r28 maart 2024 11:28
het heeft bij ons ook wel voor de nodige situaties gezorgd dat we bijna gingen scheiden er bijna controllers door de lucht gingen
IngamerX @sn0x0r28 maart 2024 11:50
Ben 'm aan het spelen met mijn vriendin. Vereist het nodige geduld van mijn kant, maar... echt een geweldige game om met z'n tweetjes te doen. Hier en daar humor, hier en daar crinchy, maar vooral geweldig uitgedacht en grafisch ook echt een praal. Alleen maar lof :D
SunnieNL @sn0x0r28 maart 2024 15:54
Of gewoon echt enorm veel tijd te verliezen in de minigames :)
Voor je het weet was je daar ook ineens een uur mee bezig :P

En de game bleef maar doorgaan.. telkens als ik dacht dit zal het einde wel zijn, kwam er toch nog een heel stuk achteraan.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 22 juli 2024 14:01]

GranCanaria 28 maart 2024 10:59
Wij speelden dit spel op de switch met de kids. Geweldig. Voor ons was de switch toch wel het platform voor co-op games.

Ik vraag me af op welk platform de meeste verkopen zijn geweest. Los van dit zegt dit wel iets over dat co-op games toch best populair zijn.
Verwijderd @GranCanaria28 maart 2024 11:05
Kan me voorstellen dat dit op bijvoorbeeld de ps5, of xbox SX er grafisch veel beter uit ziet en voor sommige mensen dat de beslissing bepaald
GranCanaria @Verwijderd28 maart 2024 11:23
Dat zou zeker kunnen. Wij hadden op de switch eigenlijk bijna alleen co-op games. Mario party's etc.
slijkie @Verwijderd28 maart 2024 11:28
Niet alleen dat, heb alle 3 consoles hier thuis, maar deze game bewust voor de XSX gekocht. De controller van de Xbox is veel fijner voor beiden, 2 volwaardige controllers ipv 2 mini dingen. Dus tenzij je losse (goeie) controllers voor de switch hebt, zou ik het op de Xbox/Playstation kopen.
watercoolertje 28 maart 2024 10:58
Netjes en verdient! Wat een leuke game was dat, wil hem nog steeds een keer opnieuw spelen maar dan met de rollen omgedraaid ;)
Verwijderd 28 maart 2024 11:00
Dit was een aangename verassing, heel uitgebreid, veel verschillende speel types. echt heel leuk van begin tot eind.

Probeer ook de ietwat serieuzere game van dezelfde studio, a way out
Dit gaat over ontsnappen uit een gevangenis en eigelijk hetzelfde coop concept

Het mooie van deze games is wel dat je ze maar 1x hoeft aan te schaffen voor coop, de 2e speler kan mee met een buddy pass

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:01]

Tweaker36 @Verwijderd28 maart 2024 11:10
It Takes Two is vrij vergevend. Als in: niet veel skill nodig om te spelen. Dat maakt het ideaal om met je vriendin/vrouw te spelen.
Is A Way Out een beetje hetzelfde, of is die toch een stukje moeilijker als je partner een niet al te beste gamer is / met een controller overweg kan?

Wij zijn zonet na It Takes Two nu aan Unravel Two begonnen. :)
Verwijderd @Tweaker3628 maart 2024 11:18
Ja deze kan je best spelen met je vrouw, a way out is dan wel in een veel serieuzere setting maar nog wel vrij toegankelijk en heeft nog aardig wat humor

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:01]

oaledrent 28 maart 2024 11:01
Inderdaad een erg leuk spel en samen met mijn partner uitgespeeld!
Mocht je nog een leuk coop spel zoeken, Human Flat Fall is ook erg leuk.
Linksquest Moderator Spielerij
28 maart 2024 11:04
Dik verdiend, wat een geweldige game, had ik van te voren niet gedacht maar deze game is ideaal om met je partner te spelen, dikke aanrader.
WalnootX 28 maart 2024 11:06
Dat is dus al weer 6 miljoen verkopen sinds februari 2023!

Fantastisch goed uitgewerkt en kan hem alleen maar aanraden!
Nu ook in de sale op Steam voor €9,99 en met de Friend's Pass hoeft de andere speler het spel niet eens aan te schaffen :)
Yuran 28 maart 2024 11:07
Super tof spel, en replayability is echt heel goed. Vooral als je de rollen wisselt met je medespeler/partner.

Het verhaal is ook echt wel leuk, het geluid is ontzettend goed gedaan en de controls voelen zeer vloeiend aan. Het succes is meer dan verdiend!
EnigmaNL 28 maart 2024 11:11
Oprecht een van de beste coop games ooit. Dik verdiend!

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