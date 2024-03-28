Co-opgame It Takes Two is meer dan zestien miljoen keer verkocht. Dat heeft ontwikkelaar Hazelight Studios bekendgemaakt op X. Het spel verscheen drie jaar geleden voor diverse gameplatformen.

Hazelight Studios deelt het nieuws op de derde verjaardag van It Takes Two. Daarbij meldt de ontwikkelaar ook dat het spel door ruim dertig miljoen mensen gespeeld is. De platformgame kan alleen met twee mensen gespeeld worden, maar slechts één speler hoeft de game te kopen. Samen spelen kan via de Friend's Pass of als lokale co-op. Vorig jaar maakte Hazelight Studios nog bekend dat er tien miljoen games waren verkocht.

It Takes Two is in 2021 verschenen voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X- en S-consoles en Windows. In 2022 werd aangekondigd dat er een film wordt gemaakt van het spel, in samenwerking met de filmstudio achter de Sonic the Hedgehog-films. Tweakers schreef eerder een review over de game.