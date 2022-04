It Takes Two is twee miljoen keer verkocht

It Takes Two, een pure co-opgame die in maart uitkwam, is inmiddels twee miljoen keer verkocht. Dat meldt ontwikkelaar Hazelight Studios, de studio die in 2018 de game A Way Out afleverde. Ook dat is een co-opspel waarin een bijzondere manier van samenwerken noodzakelijk is.

Hazelight Studios maakt het verkoopaantal van twee miljoen exemplaren bekend op Twitter en zegt heel blij te zijn dat er zoveel fans van co-op zijn. Dit aantal van twee miljoen is behaald in een kleine drie maanden tijd. De game was een maand na de release al een miljoen keer verkocht.

Omdat It Takes Two, zoals de naam al suggereert, enkel met twee spelers is te spelen, betekent het aantal van twee miljoen verkochte exemplaren dat inmiddels vier miljoen spelers de game al hebben gespeeld, merkt Josef Fares op. Hij is de oprichter van Hazelight. De tweede speler hoeft de game niet zelf aan te schaffen en kan online meedoen via de Friend's Pass, maar lokale co-op is ook mogelijk.

It Takes Two is een platformgame waarbij spelers controle hebben over twee handgemaakte poppen die tot leven worden gewekt. Zij moeten zich een weg door een spelwereld banen waarin een groot aantal verschillende gameplaymechanismen uit verschillende genres voorbijkomen. Er moeten niet alleen vijanden worden verslagen en puzzels worden opgelost, maar er zijn ook de nodige humoristische taferelen en minigames.

De platformgame is beschikbaar voor Windows, en voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S. Tweakers schreef in maart een review van It Takes Two.

Terugkijken: videoreview van It Takes Two