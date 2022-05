Co-opgame It Takes Two krijgt verfilming

Ontwikkelaar Hazelight Studios is een samenwerking aangegaan met dj2 Entertainment voor de verfilming van It Takes Two. Die co-opgame sleepte vorig jaar veel prijzen in de wacht. Dj2 Entertainment is betrokken bij nog veel meer film- en serieproducties van games.

Josef Fares, oprichter van de studio en bedenker van de game, bevestigt tegenover Variety dat de film er komt. Het is nog niet bekend welke studio de film gaat maken en of er een netwerk of streamingdienst bij betrokken is. Volgens bronnen van Variety wordt er nog door meerdere partijen geboden op de rechten. Pat Casey en Josh Miller, de schrijvers van de Sonic the Hedgehog-film en het komende vervolg, zijn aangetrokken als schrijvers voor het project.

It Takes Two verscheen vorig jaar en de game kan alleen door twee spelers samen gespeeld worden. Het spel gaat over het koppel Cody en May dat op het punt van scheiden staat. Het koppel is op magische wijze veranderd in levende poppen en moet uit een fantasiewereld zien te ontsnappen. Daarbij worden ze bijgestaan door liefdesgoeroe Dr. Hakim. Tweakers publiceerde een review van de game.

In oktober vorig jaar waren er drie miljoen exemplaren van It Takes Two verkocht en het spel werd uitgeroepen tot game van het jaar bij The Game Awards. Josef Fares was zelf filmmaker voordat hij begon met het ontwikkelen van games. Naast It Takes Two is hij ook de bedenker van de games Brothers: A Tale of Two Sons en A Way Out.

Dj2 Entertainment heeft in de afgelopen jaren verschillende film- en tv-serieprojecten opgezet rondom games. Het bedrijf zit achter de Sonic the Hedgehog-films en werkt ook aan films en series gebaseerd op Sleeping Dogs, Disco Elysium en Little Nightmares. Ook is het bedrijf betrokken bij de Tomb Raider-animatieserie voor Netflix.