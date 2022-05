Tv-series Life is Strange en Disco Elysium komen mogelijk naar Amazon

De tv-series op basis van videogames Life is Strange en Disco Elysium worden mogelijk aangeboden op Amazon Prime Video. Amazon heeft een overeenkomst getekend waardoor het voorkeursrecht krijgt op producties van de maker.

Dat bedrijf, dj2 Entertainment, was ook verantwoordelijk voor de Sonic the Hedgehog-film uit 2020 en maakt ook de recent aangekondigde It Takes Two-verfilming. Ook werkt het aan een Tomb Raider-animatieserie. Op zijn website is te zien dat het bedrijf zich specialiseert op het maken van films en series van games. Het nieuws komt naar buiten via onder andere Collider.

Dat Amazon voorkeursrecht heeft, betekent dat dj2 de twee series gedurende een bepaalde periode als eerste aan Amazon moet aanbieden. Dat bedrijf is niet verplicht om de uitzendrechten voor de twee series te kopen, maar mag dat dus wel. Zonder twijfel gaat zo'n overeenkomst gepaard met een financiële investering van Amazon in de productie, maar een bedrag wordt niet genoemd.

Life is Strange is een third-person graphic adventure game, waarin het verhaal een sterke rol speelt en de speler door zijn of haar keuzes een sterke invloed heeft op het verloop van dat verhaal. De verschillende personages in de serie, veelal tieners en jongvolwassenen, ontwikkelen bovennatuurlijke krachten en moeten omgaan met persoonlijke tragedies, zoals het overlijden van een geliefde. De tv-serie werd in 2016 aangekondigd.

Disco Elysium is een rpg die gaat over een detective die een moordzaak moet oplossen, terwijl hij lijdt aan geheugenverlies door drank en drugsgebruik. Bovendien speelt de game zich af een in land dat nog moet herstellen van een oorlog die decennia eerder plaatsvond. De game heeft geen gevechten, maar gaat over de innerlijke strijd van de hoofdpersoon, waarbij zijn vaardigheden en karaktereigenschappen, die de speler zelf kiest, mede de uitkomsten bepalen. Aan deze tv-serie wordt in ieder geval sinds 2020 gewerkt.