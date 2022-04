Life is Strange-games komen naar Nintendo Switch

De drie Life is Strange-games komen naar de Nintendo Switch. Op 10 september verschijnt het derde deel, Life is Strange: True Colors. De Life Is Strange Remastered Collection, die de eerste twee delen bevat, komt later dit jaar uit.

Dat het nieuwste deel in de Life is Strange-serie, getiteld True Colors, op 10 september zou verschijnen, was eerder dit jaar al bekendgemaakt. Nu laat Nintendo weten dat het spel van ontwikkelaar Dontnod ook naar de Nintendo Switch komt, tegelijkertijd met de versies voor andere consoles en pc's. Het spel verschijnt in één keer en niet als losse episodes, zoals met de eerste twee delen gebeurde.

Ook zal de Life is Strange Remastered Collection naar de Nintendo Switch komen. Dat gebeurt later dit jaar, maar een verschijningsdatum is nog niet bekend. Het is dus nog niet duidelijk of spelers de eerste twee Life is Strange-games kunnen spelen voordat deel drie verschijnt. De remastercollectie bevat de eerste twee delen en werd eerder al aangekondigd voor de Xbox One, PlayStation 4, pc en Google Stadia. Op die platforms komt de remaster op 30 september uit.