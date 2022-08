Life is Strange-remasters voor Nintendo Switch verschijnen op 27 september

Life is Strange: Arcadia Bay Edition komt op 27 september uit voor de Nintendo Switch. De bundel bevat de geremasterde versies van Life is Strange en zijn prequel Life is Strange: Before the Storm.

De bundel combineert alle hoofdstukken van Life is Strange uit 2015 en van Life is Strange: Before the Storm uit 2017. Voor de remaster zijn alle karakters herzien en heeft ontwikkelaar Dontnod de bewegingen, lipsync en gezichtsanimaties van personages opnieuw opgenomen.

De bundel werd vorig jaar aangekondigd en de release van de Switch-versie is inmiddels twee keer uitgesteld. Eerst zou het in september 2021 uitkomen, maar door de gevolgen van de coronapandemie ging dat niet door. Daarna zouden de remasters op 1 februari 2022 verschijnen. De versies voor de Xbox One, PlayStation 4, pc en Google Stadia kwamen wel op die datum uit, maar de release van de Switch-versie werd opnieuw verplaatst. Dat kwam doordat er meer tijd nodig was om aan die versie te werken, zei uitgever Square Enix destijds.

Het is niet bekend of er ook plannen zijn om een Switch-versie uit te brengen van Life is Strange 2. Die game is op 27 september 2018 uitgekomen voor de Xbox One, PlayStation 4, Windows, macOS en Linux. Life is Strange: True Colors, de nieuwste game in de serie, verscheen op 7 december 2021 voor de Switch.