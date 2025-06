Life Is Strange-devs werken aan narratieve 2d-game Harmony: The Fall of Reverie

Don't Nod, de ontwikkelaar achter Life Is Strange, werkt aan een nieuwe game. Harmony: The Fall of Reverie wordt een narratieve 2d-game met een verhaal dat zich aanpast op de keuzes die spelers maken. De titel verschijnt in juni voor consoles en de pc.

Don't Nod kondigde de game recent aan tijdens een Nintendo Direct-presentatie, hoewel de game ook op andere platforms uitkomt. De game speelt zich af in de nabije toekomst, meldt de studio. Spelers volgen het verhaal van Polly, die na een aantal jaar in het buitenland terugkeert naar de stad Alma. De stad is in de tussentijd overgenomen door megacorporatie MK, die de inwoners van de stad beheerst.

In de game ontdekt Polly dat ze helderziend is. Die gave verbindt haar met de Reverie, waar ze inzicht krijgt in de verlangens van de mensheid: glorie, geluk, macht, chaos, verbinding en waarheid. Polly groeit uit tot de godin Harmony, die het verlangen kan kiezen dat uiteindelijk in de stad Alma zal heersen. Het verhaal past zich aan op de verlangens waar Polly mee interacteert. Aangezien Polly helderziend is, kunnen spelers in het spel de toekomst bekijken en op een soort spelbord de consequenties van hun keuzes verkennen.

Harmony: The Fall of Reverie verschijnt in juni voor de Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X en S en de pc. De ontwikkelaar maakt nog geen concrete releasedatum bekend.