Life is Strange-game Double Exposure met Max Caulfield komt 29 oktober uit

Square Enix heeft een nieuwe Life is Strange-game aangekondigd. In Double Exposure speelt Max Caulfield, het hoofdpersonage uit de eerste game, opnieuw de hoofdrol. De game komt op 29 oktober uit.

Uitgever Square Enix werkt samen met ontwikkelaar Deck Nine. De bedrijven toonden zondagnacht een trailer van de game tijdens de Xbox Showcase. Life is Strange: Double Exposure is een nieuw verhaal dat draait om een zichtbaar ouder geworden Max Caulfield, die ook in de originele game uit 2015 de hoofdrol speelde. Max ontdekte in dat eerste deel dat ze de tijd kon terugdraaien. Spelers moesten dat spelelement gebruiken om puzzels op te lossen, hoewel Life is Strange in de eerste plaats een narratieve game is waarbij het verhaal en de keuzes van spelers het belangrijkst zijn.

In het nieuwe deel moet Max haar krachten opnieuw gebruiken als blijkt dat haar vriendin is overleden. Die vriendin is Safi en niet Chloe, het andere hoofdpersonage uit het eerste deel. Max ontdekt dat ze door parallele tijdlijnen kan reizen en moet deze vaardigheid gebruiken om Safi te redden.

De game komt op 29 oktober uit voor de Xbox Series X en S, PlayStation 5 en pc.