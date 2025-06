Trailer toont gameplaybeelden Perfect Dark-reboot

Microsoft heeft nieuwe gameplaybeelden van Perfect Dark getoond. In de trailer zien we onder andere hoe de verhaallijn, het vechtsysteem en de stealthfunctionaliteit van de game eruitzien. Het is nog niet duidelijk wanneer Perfect Dark op de markt komt.

In de trailer is te zien hoe het verhaal van deze reboot zich afspeelt in een futuristische versie van de Egyptische hoofdstad Caïro. De speler kruipt in de huid van Joanna Dark, een geheim agent van de dataDyne-organisatie die een gevaarlijke crimineel achternazit. Dark moet nagaan waar enkele technologische doorbraken die miljoenen mensenlevens kunnen bedreigen, plots vandaan komen. Uit de beelden blijkt ook dat de reboot een firstpersonperspectief hanteert, en dat keuzevrijheid en gadgets een grote rol spelen.

Ontwikkelaars The Initiative en Crystal Dynamics hebben naar eigen zeggen inspiratie geput uit de eerste twee Perfect Dark-games, maar wel een heel nieuwe verhaallijn ontwikkeld. Het is voor spelers niet nodig om de eerste twee games te hebben gespeeld.

Er zijn tot dusver twee Perfect Dark-games uitgebracht, waarvan de laatste stamt uit 2005. Beide titels zijn ontwikkeld door Rare, maar hoewel Rare nu een Microsoft-studio is, werkt het niet mee aan de reboot.