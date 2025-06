World of Warcraft: The War Within-uitbreiding verschijnt op 26 augustus

World of Warcraft: The War Within verschijnt op 26 augustus. Dat heeft Blizzard Entertainment bekendgemaakt tijdens de Xbox Showcase. De ontwikkelaar heeft ook een trailer over de uitbreiding vrijgegeven.

Het verhaal van The War Within draait volgens Blizzard om de Harbinger of the Void, Xal’atath, die nerubiaanse krachten gebruikt om Azeroth te bedreigen. Via de uitbreiding kunnen spelers nieuwe gebieden van het nerubiaanse imperium en de ondergrondse zone van de Arathi verkennen. De uitbreiding bevat acht nieuwe dungeons en een nieuwe raid. De nieuwe ontmoetingsplek voor alle helden is de nieuwe hoofdstad Dornogal, ten westen van Pandaria.

Tweakers schreef eind april een uitgebreide preview over de The War Within-uitbreiding. Toen was al bekend dat het maximale niveau van spelers verhoogd wordt van level 70 naar level 80. Er wordt ook een nieuw ras geïntroduceerd dat onder de grond leeft: de dwergachtige Earthen. World of Warcraft: The War Within is het eerste onderdeel van World of Warcraft: The Worldsoul Saga.