World of Warcraft krijgt er later dit jaar weer een nieuwe uitbreiding bij. The War Within speelt zich af in de mysterieuze en ondergrondse wereld van Khaz Algar, diep gelegen binnen Azeroth. Verlicht door een machtig kristal, opent Khaz Algar vier nieuwe zones: het Isle of Dorn, The Ringing Deeps, Hallowfall en Azj-Kahet. Veel werelden in de game spelen zich ondergronds af, maar dankzij het kristal voelt het vaak toch als een buitenwereld. Toch speelt de 'onderwereld' een grote rol in deze uitbreiding.

Alfaversie

Op dit moment is Blizzard het spel aan het testen via een besloten alfaversie. Tweakers kreeg twee dagen toegang tot de alfaversie om alvast de sfeer te proeven in de nieuwe gebieden en een aantal nieuwe elementen uit te proberen. Helaas ging dat wel met horten en stoten: het spel liep regelmatig vast, een essentiële quest van het hoofdverhaal was op een gegeven moment niet meer in te leveren en de meest basale handelingen, zoals het gebruik van de Hearthstone, leidden soms tot een ernstige vastloper, waarna het spel enige tijd niet meer toegankelijk was. Mijn concrete ervaring met de uitbreiding is dus nog verre van compleet.

De trailer van The War Within met Anduin en Thrall

Wat is er anders?

The War Within Het verhaal van The War Within draait om de Harbinger of the Void, Xal’atath, die nerubiaanse krachten gebruikt om Azeroth te bedreigen. De uitbreiding verkent nieuwe gebieden van het nerubiaanse imperium en de ondergrondse zone van de Arathi. De uitbreiding bevat acht nieuwe dungeons en een nieuwe raid. De nieuwe ontmoetingsplek voor alle helden is de nieuwe hoofdstad Dornogal, ten westen van Pandaria.

Met 'The War Within' wordt het maximale niveau verhoogd van level 70 naar 80. Net zoals eerder krijg je experience (XP) voor het uitvoeren van quests, aanvallen van vijanden en doorlopen van dungeons. Verder komt er een nieuw ras: de dwergachtige Earthen, die onder de grond leven. We hebben nog geen ervaring met dit ras op kunnen doen, want je moet het eerst vrijspelen, maar we kunnen wel stellen dat de vernieuwing een stuk minder spectaculair lijkt dan met de Dracthyr van de vorige uitbreiding.

Hero Talents

Al vanaf level 71 wordt er iets nieuws geïntroduceerd: je talenttree bevat dan ook de Hero Talents. Voor iedere class en specialisatie zijn er specifieke talents beschikbaar waarmee je je personage nog persoonlijker kunt maken. In feite vormen de Hero Talents een derde talenttree, naast de twee standaard talenttrees die je al hebt voor je class en specialisatie. Het lijkt een beetje op de Artifact Weapons uit de Legion-uitbreiding. In totaal zijn er 11 nieuwe opties en ieder level speel je weer nieuwe talents vrij. En als je level 80 bent, kun je alle punten inzetten. In de alfaversie kregen we overigens een optie om dit proces te versnellen en al vanaf level 71 over alle nieuwe talents te beschikking, maar met de sanctie dat spells en melee ongeveer 20 procent minder krachtig werden. Er zijn in totaal 39 variaties aan verschillende Hero Talents.

De Hero Talents van een Mage

Sneller vliegen, meer mounts

Verder kun je straks overal vliegen met Dynamic Flight, dat oorspronkelijk geïntroduceerd werd in de Dragonflight-uitbreiding en tot voor kort alleen op de drakeneilanden werkte met specifieke Draken-mounts. In de laatste reguliere versie van Dragonflight is dat al aangepast en kun je nu ook Dynamic Flight gebruiken. Met de nieuwe uitbreiding kan dat ook met een groot deel van je andere mounts. Je voortgang van Dragonflight is meteen actief, dus je hoeft niet weer op zoek te gaan naar glyphs. Racen met je mount is trouwens ook in de nieuwe gebieden mogelijk.

De naam is wel veranderd: Dragonriding heet nu Skyriding. Het is een veel snellere manier om te vliegen en voelt ook realistischer en dynamischer, maar het vereist meer aandacht omdat je 'vigor' op kan raken en je dan langzaam naar beneden gaat en even moet uitrusten. Als je rustig in de lucht wilt hangen of een heel eind wilt vliegen, kun je terugschakelen naar Steady Flight, zoals de oude manier van vliegen nu heet. Dit is mogelijk met een nieuwe knop die je op een action bar kunt zetten. Maar je kunt alleen wisselen als je op de grond staat.

In de nieuwe zones kun je, net als bij Dragonflight, tijdens het levelen al vrij snel vliegen om ook op die manier de nieuwe zones te verkennen. Al vanaf level 15 wordt het mogelijk om in de oude werelddelen te leren vliegen. Tijdens de lancering zijn meer dan 440 bestaande mounts geschikt voor Skyriding.

Warbands met vier favoriete personages

Warbands

Een grote vernieuwing is Warbands, waardoor je alle personages van je account, zowel cross realm als tussen Horde en Alliance, met elkaar kunt verbinden. Zaken als Renown en Reputation worden gedeeld, vooralsnog vanaf de verhaallijn van The War Within. Ook flight paths, mapexploratie, currencies, achievements en trans mogs worden gedeeld. Verder is er nu een onderlinge bank en kun je voortaan ook loot delen, zoals bepaalde gear van een dungeon die je zelf niet kunt gebruiken of al in gebruik hebt. Sommige items van dungeons en raids zijn Warbands-bound.

Dit systeem maakt het dus een stuk makkelijker om onderling loot en grondstoffen te delen. Tot voor kort moesten dat soort items steeds via de post heen en weer gestuurd worden, waarbij een personage bijvoorbeeld ertsen mijnde en die naar een ander stuurde die daar weer items van maakte. Voortaan wordt dat een stuk makkelijk. Er zijn ook spelers die speciaal voor dit doel een eigen guild hebben opgericht, puur voor eigen gebruik als een soort gezamenlijke bank. Dat is straks dus niet meer nodig. Bovendien werkt het dus ook cross realm en voor beide facties.

Experience lijkt niet of slechts beperkt te worden gedeeld, maar je ziet nu wel vooraf of je een bepaalde quest al met een andere alt hebt gedaan. Je kunt die dan eventueel overslaan, tenzij het om de 'verplichte' verhaallijn gaat of je de XP nodig hebt. Dat geldt ook voor je voortgang van de Delves.

Ook het startscherm ziet er anders uit. In plaats van een enkel personage, kun je nu je vier favoriete spelers selecteren die dan samen rond een haardvuur staan. Dit is overigens puur esthetisch, want ook je andere alts profiteren van de voordelen. Je kunt gebroederlijk Alliance- en Horde-personages rond het kampvuur laten plaatsnemen, door hen aan je favorieten toe te voegen. Je kunt maximaal vier personages als favorieten instellen en je kunt de volgorde rond het kampvuur zelf bepalen.

De Warbands doen mij een beetje denken aan de Class Halls en Garrisons van eerdere uitbreidingen, die later weer verdwenen als sneeuw voor de zon. Blizzard gaf aan van plan te zijn om van de Warbands een blijvend systeem te maken dat ook in de volgende uitbreidingen actief blijft. Uiteindelijk zouden ook andere elementen van vroegere uitbreidingen, zoals Reputation, worden toegevoegd. Dat voorkomt het repetitieve 'grinden' dat nu vaak nodig is, wat best een grote verbetering is voor veel spelers. Voor sommige spelers is het dat misschien niet, want dit maakt de ervaring minder uniek en speciaal.

Delves

En dan is er nog een nieuw spelelement in de vorm van de Delves. Dat zijn schatkamers waar je alleen of met een paar vrienden een bepaalde verhaallijn volgt, vijanden verslaat en goud verzamelt. Aan het einde ga je een boss te lijf. Er zijn verschillende moeilijkheidsgradaties, afhankelijk van je level, die je van tevoren kunt kiezen. Je kunt ook de Dungeon Finder gebruiken. Vanaf de start zijn er twaalf Delves te vinden in de nieuwe gebieden. Bovendien zit er variatie in de uitdagingen die je tegenkomt, waardoor je ze regelmatig opnieuw kunt spelen.

Eigenlijk zijn Delves een soort minidungeons die je in tien tot vijftien minuten kunt doorlopen. Volgens Blizzard was daar een grote behoefte aan omdat de community ouder is geworden en minder tijd heeft om urenlang dungeons en raids te doen, bijvoorbeeld door kinderen of andere verplichtingen. Persoonlijk spreekt dit idee me aan, maar ik ben ook een beetje bang dat de avonturen in de Delves een soort dagelijks verplicht rondje kunnen worden, juist omdat het weinig tijd kost en veel oplevert.

Je kunt de Delves alleen doorlopen of met maximaal drie andere spelers. Vervolgens komt daar nog een npc bij. In ons geval was dat Brann Bronzebeard, die we zelf een bepaalde functie konden geven, zoals healing of dps. Dat concept gaan we ook terugzien in dungeons.

De nieuwe Priory of the Sacred Flame-dungeon

Solodungeons

Je kunt dungeons ook solo doorlopen. Volgens Blizzard was dit, net als de Delves, ook een verzoek uit de community. Niet iedereen heeft zin om verplicht samen met een andere groep spelers dungeons te doorlopen. Uit statistieken van Blizzard bleek dat er best veel spelers waren die raids en dungeons volledig meden en dus een groot deel van het spel nooit zagen. Wellicht speelt het (a)sociale aspect daarbij mee: wie nog weinig ervaring heeft met een nieuwe dungeon, maakt relatief veel fouten en wordt daar vervolgens door andere spelers op aangesproken, al dan niet in nette bewoordingen.

Nu kun je een dungeon doen met behulp van zogenoemde 'followers'. Dat zijn bekende npc's uit het spel, zoals de eerdergenoemde Brann Bronzebeard. Het is ook mogelijk om dit te combineren met bevriende spelers: bijvoorbeeld twee spelers en drie npc's. Tijdens een gesprek met Blizzard hierover bleek dat de npc's zich 'menselijk' zouden gedragen en dus ook fouten kunnen maken. De rollen, zoals tank, healer en dps, worden automatisch bepaald. Wellicht wordt het in een later stadium mogelijk om je eigen Warbands als followers te gebruiken.

We konden dit onderdeel in The War Within niet zelf testen. Het was tot en met level 73 nog niet beschikbaar of zat wellicht nog niet in de alfaversie tijdens onze speelsessies. Een essentiële quest van het hoofdverhaal om followers vrij te spelen kon niet ingeleverd worden, dus liepen we daarop vast.

En verder

Zoals eerder vermeld spelen veel werelden zich ondergronds af. Dat geldt vooral voor de Delves, die er uitzien als een ondergrondse mijn. Omdat zo'n ondergrondse wereld ook erg donker en dus wat neerslachtig kan overkomen, heeft Blizzard bedacht dat Khaz Algar wordt verlicht door een kristal, waardoor je vaak niet door hebt dat je, volgens het verhaal, in een ondergrondse wereld speelt. Dat is best goed bedacht en uitgevoerd.

Opvallend is dat het in de nieuwe speelwerelden barst van de spinnen, vooral in de mijnen van de Delves. Niet iedere speler vindt die beesten leuk, zelfs niet virtueel, zo bleek eveneens uit communityfeedback. Er is daardoor een speciale optie om arachnofobie tegen te gaan, waarbij alle spinnen veranderen in krabben. Nuttig voor wie het betreft, maar misschien zijn er ook mensen met een krabbenfobie, die het liever andersom zagen ...

Het gevaar in het verhaal komt dus van Xal’atath, die oude nerubiaanse krachten gebruikt om heel Azeroth te bedreigen. De Horde en Alliances moeten samenwerken om dit tegen te gaan. Uit het verhaal wordt nog niet helemaal duidelijk wat hier achter zit en wat er gebeurt.

Wat al in de alfaversie te zien was (spoiler alert!), is dat het met de vliegende stad Dalaran niet goed afgeloopt in The War Within. Veel cinematische animaties waren nog niet gereed, al werd er wel beschreven wat er ongeveer gebeurde, maar al redelijk vroeg in het spel kwamen we in een heftig gevecht terecht waarbij op de grond de smeulende resten te zien waren van een van de mooiste steden van Azeroth. Daar ontmoetten we ook Thrall, Jaina en een aangeslagen Anduin, gezamelijk vechtend tegen de nieuwe vijanden.

Voorlopige conclusie

De alfaversie die ik korte tijd kon spelen was duidelijk nog niet af. Niet alleen was deze versie erg buggy, ook ontbraken er nog veel elementen. De focus lag vooral op het begin van het spel, met de startquests van het hoofdverhaal en beperkte mogelijkheden om te levelen.

Ik was zelf erg benieuwd hoe het solo spelen van dungeons in de praktijk zou werken, maar dat leek nog niet in deze alfaversie te zitten. De Delves, die ik meerdere keren heb gedaan met verschillende personages, lijken al wel een glimps te bieden van hoe dat eruit zou kunnen zien, al is het met een enkele follower.

Los van het verhaal, met de zoveelste gemeenschappelijke vijand, lijkt The War Within op het eerste gezicht wat minder vernieuwend. De focus van Blizzard lijkt vooral te liggen op quality-of-lifeverbeteringen en dat lijkt geen verkeerde keuze. De Delves kunnen een mooie variant op dungeons en raids worden en zijn vooral interessant als je beschikbare tijd beperkt is. Ook de variatie, waarbij zich meerdere avonturen in dezelfde omgeving kunnen afspelen, is slim bedacht. Het werkt in ieder geval drempelverlagend voor spelers die World of Warcraft een fantastisch spel vinden, maar dreigen af te haken als ze uren per dag in het spel moeten steken. Hetzelfde geldt voor het solospel in dungeons, al zal de hardcore speler dit allemaal minder kunnen bekoren.

Warbands is eveneens een vernieuwing die vooral de kwaliteit van leven enorm verbetert. Dit maakt het veel makkelijker om al je personages onderling te verbinden en zowel progressie als items te delen, zonder steeds alles per post te moeten versturen. Dit is een best grote verandering die het spel veel prettiger kan maken. Het is eigenlijk de vraag waarom het twintig jaar geduurd heeft, want Blizzard kon natuurlijk al jaren zien dat het onderling versturen van items en het hebben van een 'eigen' Guild omslachtige oplossingen waren voor dit 'probleem'.

Al met al kunnen dit soort verbeteringen het spel aantrekkelijker maken voor een grotere groep spelers, niet in de laatste plaats de vele oud-spelers die ondertussen zijn afgehaakt. Tegelijkertijd maakt dat de verbeteringen voor hardcore spelers dus minder vernieuwend.

Een andere grote verandering is dat Blizzard nu al de volgende twee uitbreidingen heeft aangekondigd. Na The War Within verschijnen Midnight en The Last Titan. Daarmee wordt een trilogie gevormd, iets wat nog niet eerder gebeurd is. Tijdens ons gesprek liet Blizzard doorschemeren dat het de frequentie van de nieuwe uitbreidingen wel eens zou kunnen veranderen, maar dat hier nog geen definitieve beslissingen over genomen zijn. Momenteel houdt Blizzard een cyclus van ongeveer iedere twee jaar aan, maar dat zou bijvoorbeeld voor deze trilogie ieder jaar kunnen worden. Op die manier houdt Blizzard het tempo erin en behoudt het mogelijk ook meer spelers aan boord. Het is immers een publiek geheim dat veel oud-spelers na een nieuwe uitbreiding even een kijkje komen nemen, maar vaak na enkele maanden weer afhaken.

Die trilogie zou die tendens wellicht kunnen verbreken, mede geholpen door de vele quality-of-lifeverbeteringen die het spelen van het spel laagdrempeliger maken, vooral voor de grote groep van oud-spelers.