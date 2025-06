World of Warcraft: The War Within

World of Warcraft bestaat dit jaar al 20 jaar. Sinds de release in 2004 van deze massive multiplayer online roleplaying game (mmorpg), vaak afgekort tot WoW, verschenen er tien uitbreidingen die steeds weer een nieuwe verhaallijn toevoegden aan de fantasiewereld van Azeroth. Op een gemiddelde dag wordt het spel door gemiddeld 2,1 miljoen mensen gespeeld en afgelopen mei zouden er 7,7 miljoen individuele spelers ingelogd zijn. In totaal zouden er de afgelopen 20 jaar zeker 150 miljoen spelers in het spel actief zijn geweest, wat WoW met afstand de meest populaire mmo ooit maakt. De nieuwste uitbreiding, The War Within, moet zowel bestaande spelers tevreden houden als oud-spelers overhalen hun avonturen in Azeroth te vervolgen.

Oude en nieuwe spelers

Die vroegere spelersgroep, die ergens tussen 2004 en nu actief was maar op een bepaald moment is afgehaakt, is enorm groot. Het lijkt voor Blizzard laaghangend fruit om met name die groep te prikkelen, want die oude garde kent de enorme veelzijdigheid van het spel al en is vertrouwd met het concept en hoe de waanzinnig grote spelwereld werkt. Er zijn ook jonge spelers die aanhaken, maar het spel heeft best een leercurve, al doet Blizzard z'n best om nieuwe spelers aan de hand mee te nemen en de belangrijkste elementen van het spel uit te leggen. Juist het ontdekken van de spelwereld, met elementen als het auction house, gepersonaliseerde kleding (transmogs), de talent tree en de vele minigames in het spel, maakt het zo veelzijdig.

Je kunt direct vliegen in het nieuwe gebied, ook ondergronds.

Veel quality-of-lifeverbeteringen

Iedere nieuwe uitbreiding bevat standaard nieuwe gebieden die je kunt ontdekken, een doorontwikkelde verhaallijn, nieuwe features en soms ook een nieuwe class of race. Na Dragonflight, dat eind 2022 verscheen, lijkt The War Within op het eerste gezicht misschien minder spectaculair. Er is wel een nieuw ras, the Earthen, maar zonder grote vernieuwingen. Toch is het aantal veranderingen best groot en dat zijn vooral zogenaamde quality-of-lifetweaks, die het leven in het spel een heel stuk aangenamer maken. Die zullen vooral casual spelers en oud-spelers aanspreken.

Voortaan hoef je minder te grinden. Renown, je reputatie met verschillende volken, wordt namelijk gedeeld met al je andere personages ofwel alts. Via het nieuwe Warbands-systeem kun je ook items en geld onderling delen, zonder dat je die ouderwets via de post rond hoeft te sturen. Zodra je eerste personage level 80 heeft aangetikt, zal het levellen voor je andere personages met 5 procent versnellen. Hierdoor kun je eerder aan de slag met de eindcontent, zoals world quests, alle dungeons en extra verhaallijnen. Op die manier kun je je personages verschillende gebieden in sturen, zodat je niet talloze quests opnieuw op de automatische piloot hoeft te doorlopen. Dat geldt ook voor de cinematics en bepaalde acties in de verhaallijn; vaak verschijnt er een optie om die over te slaan.

Dat is nog niet alles, want Blizzard gaf eerder tegenover Tweakers aan dat men merkte dat hun trouwste fans zijn veranderd. Die hebben kinderen, drukke beroepen en minder vrije tijd, waardoor ze minder uren aan dungeons en raids spenderen, al dan niet met vertrouwde medespelers van een guild. Ook voor wie graag solo speelt is er goed nieuws: voortaan kun je dungeons samen met een groep npc's doorlopen, in plaats van vloekende en tierende medespelers die mopperen dat iedereen door jouw schuld dood is en alles nog langer duurt. Dan zijn er nog de Delves, een soort minidungeons die je alleen of samen met enkele anderen in ongeveer een kwartier kunt doorlopen en waarbij je vooraf zelf de moeilijkheidsgraad kiest.

In deze review bespreken we meer van dergelijke vernieuwingen, gaan we in op het verhaal en de prestaties en delen we onze ervaringen van de eerste twee weken in de nieuwe uitbreiding. We kijken vooral wat dit voor nieuwe, hardcore en casual spelers betekent. Ook kijken we kort vooruit, want dit deel is onderdeel van een trilogie met een hogere verschijningsfrequentie. Na The War Within zijn Midnight en The Last Titan al aangekondigd. Ook dat is een unicum en onderdeel van een moderniseringsslag van het 20 jaar oude spel.

De trailer van The War Within met Anduin en Thrall