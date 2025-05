World of Warcraft Dragonflight Review

World of Warcraft is momenteel al achttien jaar online, maar nog steeds ongekend populair. De nieuwste uitbreiding, Dragonflight, staat in het teken van draken én vliegen. Daarmee hoopt Blizzard zowel bestaande spelers als oudgedienden aan te spreken. Los van nieuwe gebieden bevat de uitbreiding ook een nieuwe Hero-class en nieuwe vaardigheden, waarbij onder andere het vliegen op draken spectaculair vernieuwd is. Biedt dit voldoende uitdaging en speelplezier om terug te keren naar de wereld van Warcraft?

Miljoenen spelers

Ondanks de leeftijd van het spel wordt het nog steeds door miljoenen gespeeld. Het had in 2022 wereldwijd naar schatting 5 miljoen tot 8 miljoen abonnees, waarvan er 700.000 tot circa 1,7 miljoen iedere dag actief zijn. Enkele weken geleden kwam de negende (!) uitbreiding uit: Dragonflight. Zoals de naam al zegt, staat deze editie in het teken van draken én vliegen.

Aantal spelers Een belangrijk deel van de huidige spelers is afkomstig uit China, naar schatting zo'n 3 miljoen, en het is de vraag of het spel daar in 2023 nog beschikbaar is, omdat Blizzard de overeenkomst uit 2008 met het Chinese Netease nog niet heeft kunnen verlengen. Blizzard onderhandelt nu met andere partijen. Officiële cijfers over het aantal spelers zijn niet bekend sinds Blizzard in 2015 is gestopt met het bekendmaken hiervan. Ze kunnen hoger liggen, omdat er ook spelers zijn die vooral WoW Classic spelen.

World of Warcraft bestaat dus al sinds 2004. Dat is een eeuwigheid in gameland en er zijn maar weinig spellen die na zo'n lange tijd nog echt populair zijn. Nu is populair wel relatief, want de hoogtijdagen van WoW lijken achter ons te liggen. Tussen 2007 en 2011 waren er tussen de 10 miljoen en 13 miljoen spelers actief. Met name na Warlords of Draenor, vanaf 2014, is het aantal spelers flink gedaald. Tegelijk zullen concurrerende spelontwikkelaars stikjaloers zijn op de miljoenen spelers die nog wel actief zijn.

De uitdaging voor Blizzard is dus om de bestaande kern van vaste abonnees vast te houden met continue verbeteringen en nieuwe content, en circa eens per twee jaar een nieuwe grote uitbreiding. Daarin lonkt een nieuwe verhaallijn, maar vooral ook nieuw land om te ontdekken, inclusief een nieuw race en/of class. En natuurlijk unieke nieuwe eigenschappen of speelstijlen die interessant zijn om te proberen.

Veel oudgedienden nemen wel even een kijkje als er een nieuwe uitbreiding verschijnt, maar een groot deel van hen verdwijnt weer na de zogenaamde honeymoonfase, waarbij alle nieuwigheden geprobeerd zijn. Vaak wordt er iets compleet nieuws geïntroduceerd, wat dan in een volgende uitbreiding weer verdwenen is. Denk bijvoorbeeld aan de garrisons van Warlords of Draenor en in mindere mate aan het upgraden van je Heart of Azeroth in Battle for Azeroth. Ook de keuze voor de vier covenants in Shadowlands en de bijbehorende zones was enerzijds origineel, maar anderzijds ook beperkend. Hoewel je in de andere zones kon komen, lag de focus op slechts een daarvan.

Nieuw en als vanouds?

Dragonflight is weer als vanouds: een nieuw eiland voor iedereen, en je hebt ontzettend veel vrijheid waar je je personages naartoe stuurt. De campaign questline is niet extreem lang en dus goed te doorlopen. Ook is het nu veel aantrekkelijker om met je alts aan de slag te gaan, want die profiteren van zaken die je al met je main hebt vrijgespeeld.

Met Dragonflight zijn nieuwe race en een nieuwe class toegevoegd: de draakachtige Dracthyrs van het drakeneiland zijn na duizenden jaren ontwaakt. Ze zijn beschikbaar voor zowel de Alliance als de Horde met de nieuwe Evoker-class. Dit is een zogenaamde Hero-class, waardoor je al op een hoger level begint: 58. Deze class biedt enkele unieke eigenschappen en kan ook vliegen. Op het eiland tref je echter ook diverse draken die je al snel kunt oproepen. In tegenstelling tot in eerdere uitbreidingen kun je dus vrijwel direct vliegen in het nieuwe gebied. Dat belooft wat, maar biedt Dragonflight voldoende voor zowel bestaande spelers als oudgedienden die nostalgisch aan de tijd van The Burning Crusade en Wrath of the Lich King terugdenken?