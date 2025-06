Bethesda toont Starfield: Shattered Space, update voegt mod-ondersteuning toe

Bethesda heeft nieuwe beelden van Starfield: Shattered Space getoond. Het betreft een uitbreiding met een nieuwe verhaallijn, een nieuwe planeet, nieuwe wapens en nieuwe in-game-uitrusting. Bethesda heeft ook een aparte update met modsupport voor Starfield uitgebracht.

In Starfield: Shattered Space ontvangt de speler een geheimzinnige noodoproep van een verlaten sterrenstation. Uit een blogpost van Bethesda blijkt dat spelers naar de geheimzinnige planeet Va’ruun’kai moeten afzakken om daar de oorsprong van het signaal te achterhalen. Ze komen op de planeet oog in oog te staan met nieuwe vijanden en de volgelingen van The Great Serpent. Uit de trailer blijkt dat er een duistere sfeer heerst in deze uitbreiding in vergelijking met de reguliere game. Starfield: Shattered Space moet dit jaar uitkomen voor de Xbox en pc. Het is niet duidelijk wanneer precies.

Bethesda heeft ook een nieuwe, aparte update voor het spel uitgerold: de Juni-update. De ontwikkelaar voegt via deze update mod-ondersteuning toe aan het spel. Die mods heten in het spel Creations. Bethesda heeft voor pc-gamers ook de Creation Kit uitgebracht. Dankzij deze Creation Kit kunnen gamers voortaan zelf officiële mods maken. Er worden via deze update ook nieuwe verbeteringen, premiejagerfeatures en missies aan het spel toegevoegd. De Juni-update is onmiddellijk beschikbaar voor Xbox- en pc-gamers.