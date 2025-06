Microsoft toont eerste trailer Gears of War: E-Day, releasedatum nog niet bekend

Microsoft heeft Gears of War: E-Day aangekondigd. Het betreft een nieuwe game uit de Gears of War-franchise die door ontwikkelaar The Coalition in Unreal Engine 5 wordt ontwikkeld. De scifishooter heeft voorlopig nog geen releasedatum gekregen.

Ontwikkelaar The Coalition zegt in een interview met Microsoft dat het verhaal van de nieuwe game zich veertien jaar voor de gebeurtenissen uit de eerste Gears of War-game afspeelt. Spelers zullen bijvoorbeeld zien hoe de eerste Locust op de planeet Sera verschijnt en maken ook opnieuw kennis met Marcus Fenix, de protagonist uit de eerste game.

In de trailer van Gears of War: E-Day is het muzieknummer 'Mad World' van Tears For Fears te horen. Dat nummer werd ook gebruikt tijdens de reclamecampagne voor de eerste Gears of War-games. Gears of War is een scifishooter uit 2006 en groeide uit tot een succesvolle Xbox-gamefranchise. In 2008 kwam Gears of War 2 uit, gevolgd door Gears of War 3 uit 2011, Gears of War 4 uit 2016 en Gears 5 uit 2019. In 2020 bracht Xbox Game Studios de spin-off Gears Tactics uit.