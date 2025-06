Alan Wake II-dlc Night Springs verschijnt op 8 juni

Remedy heeft tijdens Summer Game Fest de eerste beelden van Alan Wake II-uitbreiding Night Springs getoond. De ontwikkelaar maakte bij monde van creative director Sam Lake tevens bekend dat de content vanaf zaterdag 8 juni beschikbaar is.

Het uitbreidingspakket Night Springs gaat nog steeds over schrijver Alan Wake, maar de drie episodes die het dlc-pakket rijk is, hebben elk een ander speelbaar hoofdpersonage. Het gaat daarbij om The Actor, die gebaseerd is op het personage Tim Breaker, The Waitress, gebaseerd op Rose Marigold van Deer Diner en The Sibling. Die laatste is waarschijnlijk het populairst, want zij is gebaseerd op Jesse Faden, de hoofdrolspeelster uit Control. Dat is eveneens een game van Remedy, dat zich in hetzelfde universum afspeelt als de Alan Wake-verhalen.

Night Springs is vanaf zaterdag 8 juni, dus later vandaag, verkrijgbaar. Het pakket maakt onderdeel uit van het Alan Wake II Expansion Pack, waar ook de in oktober te verschijnen The Lake House-uitbreiding bij hoort. Gamers met de digitale Deluxe Versie hoeven niet extra te betalen voor de dlc.

Behalve de komst van het eerste dlc-pakket voor Alan Wake II, maakte Remedy ook bekend dat er een fysieke uitgave van Alan Wake komt. Tot nu toe was het spel alleen digitaal te koop, omdat Remedy zijn aandacht eerst wilde richten op het afleveren van een zo goed mogelijke game, alvorens er aandacht werd besteed aan de inhoud van een fysieke editie. Remedy brengt later dit jaar een fysieke Deluxe Edition uit voor 80 euro en een fysieke Collectors Edition voor 200 dollar. Van die duurdere editie is nog geen prijs in euro's bekend.