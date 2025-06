Amazon brengt New World voor consoles uit met Aeternum-uitbreiding

Amazon Games kondigt de New World-uitbreiding New World: Aeternum aan voor de pc, PlayStation 5, en Xbox Series X en S. De game bevat alle content van de oorspronkelijke game en introduceert het nieuwe eiland Aeternum. Het spel komt op 15 oktober uit voor ten minste 60 euro.

Dat laat Amazon Games tijdens het Summer Game Fest weten. De komende mmorpg bestaat dus uit de bestaande basisgame New World, de dlc Rise of the Angry Earth en de nieuwe Aeternum-uitbreiding. Dat geheel komt op zowel de pc als consoles uit, maar pc-gamers die de basisgame en de dlc al hebben, hoeven het spel niet nog eens aan te schaffen. De uitbreiding introduceert ook direct crossplay.

New World: Aeternum speelt zich op een nieuw eiland af en omvat een nieuw verhaal. De uitbreiding bevat daarnaast een grote pvp-zone, een raid voor tien spelers, nieuwe solotrials en nieuwe personagearchteypen. Amazon Games claimt daarnaast een verbeterd level- en dialoogsysteem te hebben ontwikkeld.