New World-update voegt laatste verhaalcontent en Blunderbuss-wapen toe

Amazon Games heeft een grote update voor mmo-game New World uitgebracht. Deze patch voegt onder meer nieuwe quests toe, die de afsluiting van het hoofdverhaal vormen. Ook krijgt het spel een nieuw wapen en verschillende andere aanpassingen.

Amazon introduceert deze nieuwe content in de Heart of Madness-update. De verhaallijn van New World wordt afgesloten met een nieuwe quest: The Heart of the Tempest. Onderdeel van de laatste quests is een Tempest's Heart-expeditie, waarin spelers worden geconfronteerd met de antagonist van New World. Deze expeditie is bedoeld voor vijf personen en wordt aangeraden voor spelers met een personage van level 60 en een gearscore tussen de 550 en 570.

Verder introduceert Amazon Games de Blunderbuss, een nieuw vuurwapen dat is bedoeld voor de korte tot middellange afstand. De Blunderbuss schaalt met de strength- en intelligence-vaardigheden, waarmee hij geschikt is voor bruiser- of mage-builds. Het nieuwe wapen beschikt over twee mastery trees. Een daarvan is gericht op korteafstandsgevechten en de andere is bedoeld voor het aanrichten van area-of-effect-schade.

De nieuwe update brengt verschillende andere verbeteringen met zich mee. De opslagbonus van chests is verdubbeld en spelers kunnen voortaan gratis items verplaatsen tussen hun opslag in verschillende territoria. Er zijn ook nieuwe unieke vijanden toegevoegd en ieder territorium krijgt twee verzamelbare schilderijen. Verder spreekt Amazon nog over een groot aantal bugfixes en updates, bijvoorbeeld voor de AI van vijanden en de interface.